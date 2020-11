‘Quorn-producten relevanter dan ooit’

Vleesvervangers steeds belangrijker in het schap

NIEUWVEEN - Al sinds de jaren 90 zijn de vleesvrije producten van het Britse Quorn in Nederland verkrijgbaar. Nu, meer dan ooit, wil het bedrijf consumenten aansporen tot verandering en de Nederlandse divisie van Quorn heeft een groot aandeel in dit doel. Levensmiddelenkrant sprak met Gill Riley, marketing director van Quorn, over de aanwezigheid in ons land en de unieke proteïne in Quorn-producten.

Het fundamentele standpunt bij Quorn is dat we onze manier van eten moeten veranderen. Riley noemt drie wereldwijde problemen die hier een rol in spelen: “Er is een groeiende wereldbevolking, een globale obesitas- en een duurzaamheidscrisis. Wij geloven dat nu het moment is om dit te veranderen. We willen daarnaast duidelijk maken waarom Quorn anders is ten opzichte van andere proteïnes, in het verleden hebben we dit eigenlijk te weinig benadrukt.”

De derde optie

De consument is voornamelijk bekend met dierlijke en plantaardige proteïne; Quorn richt zich op een derde optie: mycoproteïne, een proteïne op basis van fungus, een klein schimmelorganisme. Riley: “Dit is een gezonde en duurzame superproteïne. We kunnen hiermee verschillende texturen en smaken creëren. De textuur van kip kan bijvoorbeeld heel goed worden nagebootst.”

In tegenstelling tot plantaardige proteïne bezit de mycoproteïne van Quorn alle 9 essentiële aminozuren. Uit een recent onderzoek van Exeter University is daarnaast gebleken dat de spieropbouw van mensen twee keer zo snel is bij de inname van mycoproteïne dan bij melkeiwit. “Quorn-producten brengen een breed scala aan gezondheidsvoordelen met zich mee. Het is een misconceptie dat je dierlijke proteïnes nodig hebt om spieren op te bouwen”, aldus Riley.

Ontwikkeling

De grootste verandering over de jaren is volgens Riley het bewustzijn van de consument over het effect van onze keuzes op de gezondheid en de planeet. “Toen Quorn voor het eerst in de verkoop ging, waren het voornamelijk vegetariërs en veganisten die de producten kochten. Omdat de gezondheid van onszelf, anderen en de planeet nu veel meer aandacht krijgt, spreken wij een veel grotere doelgroep aan met onze producten. Er is een groeiend aantal flexitariërs die om deze redenen minder vlees wil eten”, vervolgt Riley.

Het belang van communicatie

De communicatie naar verschillende soorten consumenten is belangrijk, stelt Riley: “De een is bekend met een dieet zonder vlees en wil simpelweg lekkere recepten. De ander wil juist weten wat de gezondheidsvoordelen zijn of waarom mycoproteïne duurzaam en goed is voor de planeet. Mycoproteïne heeft bijvoorbeeld tot 90 procent minder landbouwruimte nodig en stoot tot 90 procent minder broeikasgassen uit dan rund. Daarnaast is het groeiproces efficiënt in watergebruik.”

Een goede samenwerking met supermarkten is belangrijk in deze communicatie. Als voorbeeld geeft Riley De Nationale Week Zonder Vlees, waar veel retailers actief aan meedoen. Dit is een van de momenten die volgens haar extra geschikt is voor verschaffing van informatie. “Wij werken hier al sinds de start van het evenement aan mee. Daarnaast is het belangrijk om af te stemmen op de agenda van de formules zelf.”

Nederlandse markt

Per capita consumptie is Nederland de op twee na grootste markt voor Quorn. Alleen het Verenigd Koninkrijk en Zweden hebben een groter aandeel. Riley vindt het interessant om te zien dat Nederland in de top drie staat, gezien de grootte en het aantal inwoners ten opzichte van andere Europese landen waarin Quorn actief is. “Dit laat ook zien hoe belangrijk en relevant de Nederlandse markt voor ons is. Een specifiek product dat wij bijvoorbeeld alleen op de Nederlandse markt hebben gebracht, is saté. We zien dat dit ook een geliefd product is in Nederland.”

Quorn wil haar aanwezigheid in Nederland versterken en blijven groeien. Riley: “Uiteindelijk willen we mensen samenbrengen voor een gezamenlijk doel en zo de vleesconsumptie omlaag brengen.” Ze gelooft dat de producten een goede prijs-kwaliteitverhouding hebben: “Als je onze producten vergelijkt met producten in het vleesschap, bieden ze voordelen op het gebied van gemak, gezondheid en duurzaamheid. Het heeft daardoor naar mijn mening ook een betere prijs-kwaliteitverhouding.”

Inspiratie voor lekker eten

Op haar website en via sociale media helpt Quorn de consument met een groot aanbod aan recepten. “We willen inspireren en de klant aansporen nieuwe dingen te proberen of anders na te denken over eten. Als consumenten Quorn proberen en ontdekken dat het goed smaakt, is er een grote kans dat zij het vaker gaan kopen of andere producten uitproberen”, aldus Riley. Volgens haar is de grootste barrière om in deze categorie te stappen smaakperceptie. “Het is heel belangrijk om de consument bewust te maken dat er producten zijn die goed smaken en dat je geen concessies hoeft te doen op smaak. Vroeger was dit misschien soms zo, maar nu komt het weinig voor en is het gemakkelijker om de stap te zetten naar minder vleesconsumptie.” Quorn wil af van het idee dat haar producten vleesvervangers of alternatieven voor bepaalde producten zijn. “Het zijn opzichzelfstaande artikelen die lekker smaken en waar je mooie gerechten mee kan maken”, besluit Riley.

