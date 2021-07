Reckitt: ‘Reckitt zet de consument voorop en creëert een schonere wereld’

GOUDEN PARTNER 2021, Categorie: Non-food, Criterium: Meedenken op niveau assortimentsgroep, Winnaar: Reckitt

HOOFDDORP - Levensmiddelenkrant praat met Michiel Blom, head of CTM bij Reckitt, over het winnen van de Gouden Partner. Voor meedenken op niveau assortimentsgroep is het volgens Blom van belang om in te spelen op de behoefte van consument en deze altijd voorop te zetten.

Wat is jullie eerste reactie op het winnen van de Gouden Partner?

“Fantastisch nieuws! Wij geloven sterk dat we pas écht succesvol zijn als we worden gezien als een betrouwbare partner. Een partij die plannen uitvoert waarbij iedereen wint: de consument, onze handelspartners en wijzelf.”



Wat zijn hoogtepunten van de afgelopen twee jaar met betrekking tot de gewonnen categorie?

“Reckitt is door de jaren heen marktleider geworden en heeft verantwoordelijkheid genomen om de categoriegroei uit te bouwen samen met retailers. Zo hebben we met een heldere visie en strategie onze retailpartners geholpen om het luchtverfrissersschap helder in te delen, zodat de consument duidelijk kan navigeren. Daarnaast hebben we met relevante innovaties, die inspelen op actuele consumentenbehoeften, de categorie verder ontwikkeld.”



Hoe verleiden jullie de consument, ondanks de hoge promotiedruk?

“Bij Reckitt zetten we consumenten voorop. Blijven innoveren en op de juiste manier het assortiment onder de aandacht brengen zijn voor ons belangrijke voorwaarden om relevant te blijven voor retailer en consument.

Tegelijkertijd is het creëren van awareness met televisie- en online-communicatie bij Reckitt prioriteit. We zijn de nummer één investeerder in de Benelux binnen huishoudcategorie qua media.”



Wat gaan jullie doen om over twee jaar weer te winnen?

“We blijven streven naar het hoogste en excelleren waar het kan. Deze prijs geeft ons het vertrouwen dat we op de goede weg zitten. We zullen de komende jaren doorgaan met innoveren om meer consumenten naar dit deel van de supermarkt te trekken. We zullen de samenwerking met de retailers blijven intensiveren en door hernieuwde consumenten-inzichten beter in staat zijn in te spelen op hetgeen de consumenten willen terugzien in de categorie.”



Hoe kijken consumenten tegen jullie producten aan?

“Door de consument altijd op nummer één te zetten en vanuit die behoefte nieuwe kansen in te vullen, zorgen we voor categoriegroei. Doordat we frequente consumentenonderzoeken uitvoeren, weten we steeds beter waar consumenten naar op zoek zijn in onze categorie. Zowel binnen de verschillende segmenten als binnen geuren zie je verschuivingen door de jaren heen. We proberen met onze innovaties zoveel mogelijk van deze behoeften af te dekken en de consument voorop te stellen. Door purpose aan een merk toe te voegen doen we terug waar we naar streven: het creëren een schonere wereld. We zien dat dit wordt gewaardeerd door retailers en consumenten.”

Wouter van Kooij

category manager non-food bij Hoogvliet over Reckitt:

“Reckitt is in een aantal categorieën een zeer gewaardeerde partner in het meedenken in de categorieën. Hierbij wordt objectief meegedacht en geadviseerd. De samenwerking is zeer prettig, de lijntjes zijn kort. Er komen mooie resultaten uit onze intensieve samenwerking.”

Bron: Levensmiddelenkrant