Recyclingproef voor flexibel plastic gestart bij Sainsbury’s

Folie die gemeentes niet inzamelen kan naar supermarkt

LONDEN - De Britse supermarktketen Sainsbury’s is een proef begonnen voor recycling van flexibel plastic. Veel plastic verpakkingen zijn thuis namelijk moeilijker te recyclen. De pilot is momenteel actief in 63 supermarkten van de formule.

Klanten kunnen polypropyleen (PP) folie uit verschillende huishoudelijke plastic producten inleveren voor recycling in geselecteerde winkels van Sainsbury’s. De formule wil zo de recycling binnen de eigen gelederen verhogen en het voor de consument gemakkelijker maken. PP-folie wordt nu nog niet geaccepteerd door de meeste gemeentes in het Verenigd Koninkrijk.

De supermarkt biedt op dit moment al verzamelpunten voor polyethyleen (PE) folie en draagtassen in meer dan 600 supermarkten in het Verenigd Koninkrijk. Om het recyclen van flexibele plastic verpakkingen gemakkelijker te maken, kan de consument hun PP-plastic in dezelfde PE-plasticrecyclingbakken inleveren. De retailer wil het PP-folie-inzamelsysteem tegen eind 2021 in al zijn supermarkten uitrollen, mits de proef succesvol is.

Helpen

Claire Hughes, directeur product en innovatie bij Sainsbury’s: “We hopen dat we onze klanten helpen plasticafval te verminderen door recyclingpunten voor flexibele folie in onze winkels uit te proberen en meer verpakkingen te accepteren die onze klanten misschien niet thuis kunnen recyclen.”

De formule werkt actief aan het verminderen, hergebruiken, vervangen en recyclen van plastic verpakkingen. Hughes zegt te blijven samenwerken met leveranciers, academici en organisaties om innovatieve manieren te onderzoeken om de hoeveelheid verpakkingen te verminderen en meer te recyclen. Sainsbury’s werkt in dit proces samen met de organisatie Wrap. Dr. David Moon, head of business collaboration bij Wrap: “We verwelkomen de test van Sainsbury’s rond het recyclen van polypropyleenfolie. Het ontwikkelen van oplossingen om de uitdaging van het recyclen van flexibele plastic verpakkingen het hoofd te bieden, is een prioriteit voor The UK Plastics Pact.”

Alle supermarkten

Moon zegt dat alle supermarkten nodig zijn om alle plastic folie te verzamelen. Wrap dringt er bij andere retailers op aan ervoor te zorgen dat flexibele plastic verpakkingen in het hele Verenigd Koninkrijk gemakkelijk kunnen worden ingezameld voor recycling.

Dit artikel verscheen eerder in de papieren editie van Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.