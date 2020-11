Royal Koopmans onderzoekt vegan melk van tarwezemel

LEEUWARDEN - Royal Koopmans gaat samen met het Carbohydrate Competence Centre (CCC) onderzoek doen naar de mogelijkheden om tarwezemelen te gebruiken voor de productie van plantaardige vlees- en melkproducten.

In 2030 moet 60 procent van alle eiwitten die we eten afkomstig zijn van plantaardige bronnen, dat stelt het Voedingscentrum. Eiwitten spelen een grote rol bij een gezond voedingspatroon. Om deze reden start Royal Koopmans een vierjarig intensief onderzoekstraject met het CCC, een initiatief van Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen University & Research. Op deze manier willen zij samen bijdragen aan de eiwittransitie uit koolhydraten.

Het doel van het onderzoek is een waardebepaling van tarwezemelen om zo functionele clean label-oplossingen te ontwikkelen voor toekomstige toepassingen, zoals vegetarische burgers en vegan melk. Dirk Lodewijk, CEO Royal Koopmans: “Om een dergelijk fundamenteel onderzoek goed aan te pakken, is het nodig om samen te werken met een kennispartij als het CCC. Samen met prof. dr. Gert-Jan Euverink van de Rijksuniversiteit Groningen zetten we een vierjarige studie op om gedegen onderzoek te doen naar de mogelijkheden van tarwezemelen als basis voor een nieuwe plantaardige grondstof. Hoewel we in de afgelopen jaren veel kennis hebben opgedaan, wordt dit onderzoek een spannende reis. Ik kijk uit naar de uitkomsten en tussentijdse resultaten van deze samenwerking.”

Bron: Levensmiddelenkrant