Product: Servero Slurpfruit - Fabrikant: Servero Nederland, onderdeel van Coroos

GELDERMALSEN - Kinderen een lekker en verantwoord tussendoortje bieden kan soms lastig zijn. Servero Slurpfruit heeft de markt laten zien dat toegevoegde suiker geen noodzaak is om iets lekker te maken. Het product is dan ook niet meer weg te denken uit de broodtrommeltjes. Livia Heesters, brandmanager van Servero: “Wij zijn super blij dat we deze mooie prijs met Servero Slurpfruit hebben gewonnen.”

Wat vinden jullie ervan om de Innova Klassiek te winnen?

“Dit bewijst dat Servero als ‘ new kid on the block ’ de markt heeft kunnen herdefiniëren naar producten zonder toegevoegde suiker en dat onze handelspartners dit waarderen. Het is onze visie dat de hele categorie fruitmoes zonder toegevoegde suikers zal worden. Wij zijn blij met deze waardering en zullen blijven komen met vernieuwende 100 procent fruitinnovaties.”

Waarom zouden inkopers jullie tot winnaar hebben uitgeroepen?

“Servero Slurpfruit is natuurlijk het leukste product uit de categorie voor kinderen, want slurpen is oké. Maar ook voor ouders, want het is een 100 procent fruitproduct dat je makkelijk meeneemt of -geeft. Puur natuur zonder enige toevoeging.”

Wat maakt het winnende product zo uniek?

“Servero Slurpfruit is het lekkerste knijpfruit, speciaal ontwikkeld voor kinderen. Het product bevat alleen de natuurlijke zoetheid van het fruit. We kiezen voor herkenbare fruitsoorten en pureren die tot een lekkere gladde fruitmoes, omdat kinderen dat lekker vinden. Ze heten gewoon het rode, gele en oranje zakje, want dat is wat kinderen meestal zeggen. Ook hebben we een biologische variant: het rode zakje. Servero Slurpfruit is hét verantwoorde tussendoortje dat ideaal is voor onderweg of mee naar school. Lekker, verantwoord en makkelijk!”

Hoe kunnen retailers het winnende product het beste aan de man brengen?

“Wij willen consumenten graag helpen bij het eten van meer fruit en geloven dat het eten van groenten en fruit daarvoor zo leuk en makkelijk mogelijk gemaakt moet worden. Servero Slurpfruit voorziet in de behoeften van gemak en genieten. Door dit product met de vrolijke, aansprekende verpakking een prominente plek te geven in het schap, trekken we meer consumenten en kunnen retailers laten zien dat het imago van conserven met veel toevoegingen, zoals conserveermiddelen, zout en suiker niet klopt.”

Wat is de toegevoegde waarde van dit product voor de categorie?

“Servero Slurpfruit is voor gezinnen een onmisbaar product waar ze op kunnen rekenen. Je mag het mee naar school geven, kan het in je voorraadkastje bewaren en het is een ideaal tussendoortje voor onderweg met het gezin. Bovendien is het ook gewoon favoriet bij de kids. Verantwoord voor de ouders, lekker en leuk voor de kinderen! Slurpen is oké, olé, olé.”