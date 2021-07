Servero zet nieuwe norm in de categorie conserven

GOUDEN PARTNER 2021, Categorie: Groente-& fruitconserveren, Criterium: Meedenken op niveau assortimentsgroep, Winnaar: Servero

GELDERMALSEN - Brand manager Livia Heesters en category manager Martijn Havenaar praten vol enthousiasme over de fruitinnovaties die Servero de afgelopen twee jaar heeft doorgevoerd. Zij winnen de Gouden Partner binnen het criterium Meedenken op niveau assortimentsgroep.

Hoera, jullie hebben de Gouden Partner gewonnen! Wat vinden jullie ervan?

Heesters: “Dit is natuurlijk een schitterende prijs om te winnen als merk. Het is onze ambitie om in het Servero Food Lab dé fruitinnovaties van Nederland te maken en het is onze missie om de gehele categorie gezonder, gemakkelijker en leuker te maken. Dit is een bevestiging dat we goed op weg zijn. Om echt te vernieuwen moet je dingen ánders durven doen en daadwerkelijk deze dingen ook dóen!”

Wat zijn hoogtepunten van de afgelopen twee jaar met betrekking tot jullie categorie?

Havenaar: “Met de komst van Servero hebben we de categorie weten om te vormen naar een categorie waar producten zonder toevoegingen de norm zijn. 43 procent van de marktomzet bestaat nu uit producten zonder suiker. Daar zijn we trots op. Daarnaast is de lancering van nieuwe productranges altijd een hoogtepunt. Dit jaar kwamen we met Servero 100% Fruitmoesjes en de Servero 100% Fruitcompotes.”

Waarom zijn jullie op het criterium Meedenken op niveau assortimentsgroep het meest succesvol in deze categorie?

Heesters: “Servero kijkt uitsluitend naar fruitinnovaties zonder toevoegingen. We lanceren alleen producten met een absolute toegevoegde waarde voor de consument en de categorie. Het blijven verbeteren op kwaliteit en de heerlijke smaak van vers fruit zo dicht mogelijk benaderen, maar wel het gehele jaar houdbaar blijven: dat maakt Servero succesvol.”

Hoe hebben jullie de afgelopen twee jaar de samenwerking met jullie afnemers verbeterd?

Havenaar: We nemen retailers telkens mee in het verhaal en de filosofie van Servero. Wat voor ons vanzelfsprekend is, was dat voor hen niet altijd. Zodra de retailer weet wat wij willen voor de categorie, kun je dat samen beter uitdragen. Én daarbij: proeven is geloven. Fruitconserven zonder toevoegingen zijn gewoon heel lekker als je ze op de juiste manier maakt.”

Hoe kunnen retailers jullie producten het beste aan de man brengen?

Havenaar: “We merken dat het conservenschap nog wel eens vergeten wordt. De aanduiding en signalering van het schap zou in veel winkels scherper kunnen. Hierbij zou de retailer kunnen laten zien dat dit echt een gemaksschap is. Door schapkaartjes met ‘zonder toevoegingen’ of ‘biologisch’ wordt het gezonde aspect van het schap meer belicht. Ook cross-selling kan helpen. Door bijvoorbeeld appelmoes bij de kip te zetten. Door deze fysieke confrontaties, het gemaksaspect en het duurzaamheidsaspect, zal het conservenschap veel meer top-of-mind komen en zal de consument vaker naar het schap lopen.”



Martijn Vlastuin

Operationeel directeur retail bij Albert Heijn Van den Tweel over Servero:

“Na het ‘hamsteren’ door consumenten tijdens de coronacrisis heeft Servero snel de draad weer opgepakt. Ze hebben ervoor gezorgd voor dat de schappen weer vol kwamen te liggen. Ook biedt Servero een volledig en divers assortiment aan.”



Bron: Levensmiddelenkrant