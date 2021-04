Sir Edmond Gin zet in op groei met gintruck

AMSTERDAM – Sir Edmond Gin heeft een eigen gintruck waarmee ze hun zichtbaarheid in Nederland en de rest van Europa willen vergroten. Dat vertellen Dominique Makatita en T-J van der Drift, de eigenaren van het bedrijf.

Ze omschrijven de truck als een ‘opzienbarende verschijning’. De gintruck is sinds deze week te zien op de Nederlandse wegen en is 18 meter lang. “Het is een uitdagende periode voor ondernemers in de hospitality industrie maar gelukkig ook een periode waarin veel mooie en creatieve initiatieven ontstaan. Daar is deze rebelse blikvanger een voorbeeld van,” aldus Makatita en Van der Drift.

Internationaal

Door in een economisch uitdagende tijd te blijven innoveren en investeren, beleefde het ginmerk een internationale groeispurt. Inmiddels is de Bourbon vanilla infused gin in tal van Europese landen verkrijgbaar is, zoals bijvoorbeeld in populaire ginmarkten Engeland, Duitsland, Spanje en Nederland. Daarnaast is het merk ook bekend buiten de Europese grens, van de Caribbean tot aan Singapore.

Transport

In de gintruck zal onder meer het pallettransport van flessen gin naar importeurs in Europa verzorgen en via de Rotterdamse havens en luchthaven Schiphol importeurs buiten Europa beleveren.

Bron: Levensmiddelenkrant en Out.of.Home Shops