Somerset sluit grootste supermarktvastgoeddeal 2021

OISTERWIJK – Somerset Capital Partners sluit de grootste supermarktvastgoeddeal van 2021 met de overname van 41 supermarkten voor 18 miljoen euro. Deze panden zijn door heel Nederland te vinden en werden voorheen verhuurd aan Ahold (25) en Coop (16).

De overname, die gisteren is afgerond, werd uitgevoerd door een consortium vertegenwoordigd door Somerset. Zij nemen de supermarktpanden over van Supermarkt Vastgoed FGR. De 41 locaties zijn in een nieuw opgericht fonds ondergebracht; Somerset en het fonds trachten binnen twee tot drie jaar uit te groeien naar meer dan honderd supermarkt vastgoedlocaties.

Kapitaalkrachtige koper

Wim Linthorst, voorzitter RvA Supermarkt Vastgoed FGR: “We hebben in Somerset een kapitaalkrachtige koper gevonden om één van de meest unieke supermarkt vastgoedportefeuilles van Nederland te beheren. Sinds de oprichting van het fonds hebben we een mooi langjarig rendement kunnen realiseren voor onze trouwe participanten.” Joes Daemen, managing partner Somerset Capital Partners, vertelt dat ze met de overname een ‘mooie diversificatieslag’ maken in het investeringsportfolio.

Bron: Levensmiddelenkrant