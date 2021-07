‘Sore zet in op onderscheidend vermogen’

GOUDEN PARTNER, Criterium: Meedenken op niveau assortimentsgroep, Winnaar: Sore

BRUMMEN - Accountmanager Herman Jonker is enorm enthousiast over het behalen van de Gouden Partner binnen de categorie Baby- en kindervoeding. Jonker vertelt over de succesvolle Baby Maisfingers en hoe ze bij de trends blijven.

Van harte gefeliciteerd met het behalen van de Gouden Partner! Wat vinden jullie ervan?

“We zijn erg blij met deze prijs! We zetten ons maximaal in voor onze visie, ons merk en assortiment, dan is het uiteraard erg mooi om deze waardering te krijgen van de retailers. Daarbij laat het zien dat onze manier van werken op prijs wordt gesteld en we zullen hiermee dus doorgaan.”

Wat zijn hoogtepunten die hebben bijgedragen aan het winnen van de Gouden Partner binnen de categorie Baby- en Kindervoeding?

“Ons eerste hoogtepunt is het succes van de Baby Maisfingers. We liggen nu bij alle supermarkten in Nederland en deels in België. Ook hebben we het product gelanceerd in de eerste supermarkten in Duitsland. Mede door het succes van de Baby Maisfingers zijn de Junior Maisfingers ontstaan. Inmiddels liggen deze al bij de meeste retailers. We zijn trots op dit succes! We denken met de retailers mee over het feit dat ze de consument langer willen vasthouden in de categorie Baby en kindervoeding. We richten ons met de Baby Maisfingers op kinderen vanaf zes maanden tot twee à drie jaar. Met de Junior Maisfingers richten we ons juist op de peuters/kleuters van anderhalf tot vier à vijf jaar. Wij noemen het intern het ‘dakpanmodel’.”

De promotiedruk blijft hoog. Hoe verleiden jullie de consument?

“Wij zetten niet in op prijs, maar op onderscheidend vermogen. Ons assortiment is zo ‘puur’ mogelijk: biologisch én allergenenvrij. Daarbij hebben wij vernomen dat ons assortiment wordt aangeraden door logopedisten en diëtisten, omdat het naast verantwoord ook functioneel is. Het helpt kinderen met de overstap van vloeibaar naar vast voedsel én is goed voor de motoriek. Daarnaast ziet de consument onze producten als verantwoorde tussendoortjes. We zien vaak dat kinderen (te) snel blij worden gemaakt met ongezonde(re) snacks. Wij willen ouders helpen met een gezonder en verantwoorder alternatief. We merken dat dit gewaardeerd wordt. Tot slot zijn ouders, kinderdagverblijven en kleuterscholen blij met een tussendoortje dat allergenenvrij is.”

Bron: Levensmiddelenkrant