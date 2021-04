Spar in Groet opent deuren vernieuwde winkel

GROET – Spar Poldervaart in Groet neemt de nieuwe supermarkt op 29 april weer in gebruik. Deze zou volgens de formule zijn omgeturnd tot een mooie, frisse en eigentijdse winkel.

Verder is het assortiment naar eigen zeggen verrassend ruim en is de klant er een gast. Daarmee zegt de supermarktketen mee te gaan met het veranderende consumentengedrag, en zich te focussen op ruime keuzes in vers, optimale service en gemak.

Foodservice

Ook zegt Spar, naast het reguliere foodassortiment, groot in te spelen op foodservice en de daarbij behorende hospitality beleving voor zijn “gasten”. Dat willen ze bereiken met onder meer vers belegde broodjes en salades en zelf bereide pizza’s om te bestellen en to go mee te nemen.

Bron: Levensmiddelenkrant