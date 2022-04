Spar laat boodschappen bezorgen via Thuisbezorgd.nl

WAALWIJK – Spar en Thuisbezorgd.nl slaan de handen ineen en starten een pilot om boodschappen te laten bezorgen via het platform. Klanten kunnen via de bezorgservice kiezen uit een assortiment dat bestaat uit circa 1.000 procenten.

Vanuit 20 Spar-winkels kunnen consumenten producten als brood, melk, toiletartikelen tot last-minute benodigdheden bestellen. Na een succesvolle lancering volgen andere winkels in Nederland. De samenwerking is in lijn met de aangescherpte strategie van de formule, waarbij de focus ligt op gemak voor de klant. Een groot onderdeel hiervan is ook online gemak. De eerste pilots op dit gebied zijn inmiddels ook al gestart met Deliveroo en Maas International.

King of Convenience

“Het is de ambitie van Spar om King of Convenience te worden. We blijven Spar die we sinds 1932 zijn, maar sterk geëvolueerd. In een wereld waar de traditionele out of home markt versmelt met het retailkanaal en waar de digitalisering met de opkomst van maaltijdbezorgers en flitsbezorgers een steeds grotere rol speelt,” zegt John van der Ent, algemeen directeur Spar Nederland. "We werken al jaren samen met SPAR, zo bieden we bijvoorbeeld ook al drankjes en broodjes van The Tosti Club aan. Het was vanzelfsprekend om met hen in zee te gaan en hun operationele expertise en schaal met Thuisbezorgd.nl te combineren. Samen maken we het voor consumenten nog makkelijker om boodschappen te bestellen via de app van Thuisbezorgd.nl," zegt Gijs Weterings, country manager van Thuisbezorgd.nl.

Het nieuws van Spar komt kort na soortgelijke berichtgeving van Albert Heijn.

Bron: Levensmiddelenkrant