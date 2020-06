Stegeman: ‘Veranderende wereld vraagt om andere aanpak en producten’

Fabrikant duikt in vegetarisch broodbeleg en vleesvervangers

WIJHE - Denk je aan Stegeman, dan denk je vanaf nu aan minder vlees. Het oer-Hollandse slagersmerk is een totaal nieuwe weg ingeslagen met nieuwe producten. Vegetarisch broodbeleg, vleesvervangers, spreads en vleeswaren met 30 procent groenten zijn toegevoegd aan het assortiment van de fabrikant. “Onze organisatie staat voor een grote uitdaging die vraagt om een radicaal andere blik.”

Als dochteronderneming van Sigma Food Group staat Stegeman bekend als een echt slagersmerk. Dat beeld is verleden tijd, want de fabrikant vindt dat vlees en broodbeleg ook anders kunnen, zoals verrijkt met groenten of helemaal vegetarisch. Henriëtte van Wijk (shopper marketing manager), Bram van Geffen (national accountmanager out-of-home) en Annemieke Boering (sr. brand manager) vertellen over de nieuwe producten en de ambitie van Stegeman met deze introducties.

Kunnen jullie iets meer vertellen over de visie van Stegeman?

Van Wijk: “We leven in een veranderende wereld, waarin we piekeren over het klimaat. We zien veranderende eetgewoonten: consumenten kiezen er bewust voor om minder vlees te eten. Onze organisatie staat dus voor een grote uitdaging die vraagt om een radicaal andere blik. Daarbij blijft ons doel om consumenten te voorzien van kwalitatief en lekker eten. Vanuit ons vakmanschap maken we het verschil, waarbij meer aandacht voor het product zorgt voor meer genieten bij de consument.”

Boering: “We vinden namelijk dat vlees en broodbeleg ook anders kunnen. Bijvoorbeeld met vegetarisch broodbeleg en vegaburgers of door een deel van het vlees in de vleeswaren te vervangen door groenten. De slager die al sinds 1858 in het vak zit, vindt zichzelf hiermee opnieuw uit.”



Hoe zijn deze introducties ontstaan?

Van Wijk: “We volgen de trends vanuit consument- en shopperperspectief. Zij gaven in een onderzoek aan dat er doordeweeks binnen het gezin graag vleeswaren zoals boterhamworst of grillworst wordt gegeten. Dit gebeurt vanuit smaak, gewoonte en gemak, terwijl ze dit niet altijd een gezonde keuze vinden. Het huidige assortiment vleeswaren helpt ze niet bij het vinden van de juiste balans die ze zoeken. Het moet lekker zijn met een vertrouwde smaak en gemak bieden. Hieruit is het concept onder de merknaam Stegeman, vlees kan ook anders geïntroduceerd.”

Boering: “Het assortiment bestaat nu uit boterhamworst, kipfilet, grillworst en gebraden gehakt met 30 procent groenten. Een deel van het vlees is vervangen door groenten, variërend van knolselderij en koolrabi tot bijvoorbeeld peulvruchten. Zonder de heerlijke smaak van de vleeswaren te verliezen. Mijn kinderen zijn dol op de grillworst met groenten. Als moeder vind je het toch fijner dat ze deze producten met groenten eten.”

Van Geffen: “Liever iets anders op je brood? Dan heeft Stegeman ook drie nieuwe kipspreads met veel groenten en kip. De combinatie van heerlijk malse kipdijfilet en ruim 30 procent verse groenten, zorgt in deze spreads voor een volle en frisse smaak. Ze zijn verkrijgbaar in de smaken wortel, pompoen en rode biet.”

Van Wijk: “De pompoen-kipspread is mijn favoriet. Heerlijk op een boterham tussen de middag in plaats van eiersalade of kipkerriesalade. Of op een toastje bij de borrel.”



Welke producten zijn onlangs nog meer geïntroduceerd?

Van Wijk: “Voor een dagje zonder vlees maakt Stegeman nu ook vegetarische vleeswaren en vegetarische burgers. Of je nu gaat voor onze traditionele vleeswaren, vegetarische producten of vleeswaren verrijkt met groenten: bij Stegeman staan kwaliteit en smaak altijd voorop. Zo ook bij onze paprikaburger, spinazieburger en het vegetarische broodbeleg. We voegen geen smaakversterkers toe, want de ingrediënten moeten voor zichzelf spreken. Allemaal zijn ze een bron van proteïnen met een verrassende bite. Het broodbeleg is verkrijgbaar in de varianten kerrie, mediterraan en tuinkruiden.”

Boering: “De positionering van Stegeman is flink aangescherpt en met onze nieuwe merkenstrategie zijn we er helemaal klaar voor om naast onze corebusiness van droge worst, snacking en borrel, een geheel nieuw terrein te verkennen. Deze corebusiness hebben we overigens wel een nieuw jasje gegeven met een moderne uitstraling.

Daarnaast is er een brede doelgroep voor kip en stijgt dit segment jaar op jaar. Om die redenen hebben we ook een kipcervelaat aan onze portfolio toegevoegd. Verder zien we het aantal snackmomenten op een dag nog altijd toenemen. Vandaar dat we sticks en balletjes in de smaken chorizo en cervelaat hebben toegevoegd aan het assortiment.”



Wat is jullie tip aan supermarktondernemers?

Van Wijk: “Vanwege het impulskarakter van snackingproducten geeft second placement een enorme boost aan de omzet. Zeker als dit gebeurt op een plek waar veel traffic is in de winkel, want niet iedere shopper komt in elke boodschappentrip langs het schap met droge worst. We hebben hier kratdisplays voor met een deel van het assortiment. Tevens hebben we een originele slagersketting die door onze buitendienst aan het bier en/of wijnschap gehangen kan worden en impuls stimuleert. De ketting kan keer op keer gevuld worden met het Stegeman assortiment.”



Hoe ziet de toekomst eruit?

Boering: “We hebben onlangs onder het Stegeman-merk dus broodbeleg en spreads met groenten plus vegetarisch broodbeleg en dito burgers geïntroduceerd. Vanuit het vakmanschap dat kleeft aan Stegeman, krijgen we het vertrouwen van consumenten om smaak toe te voegen in de brede zin van het woord, ook buiten de categorieën droge worst en vleeswaren. De komende tijd gaan we daar nog verder in en boren we ook andere eetmomenten aan.”

Van Geffen: “Daarnaast gaan we ons sterk ontwikkelen in het out-of-homekanaal. We hebben met onze nieuwe Stegeman snackingitems al een mooie eerste invulling en dit gaan we verder uitbreiden. We zien in onze onderzoeken dat de consument onderweg vaak op zoek is naar een hartige bite en daar spelen wij met ons Stegeman snacking assortiment helemaal op in. Zowel voor eigen consumptie, maar ook ideaal om uit te delen in bijvoorbeeld de auto of bioscoop. Naast de huidige verkrijgbaarheid binnen petrol komen daar binnenkort de segmenten on-the-go, horeca, bioscopen en catering bij.”

Dit artikel verscheen eerder in de Levensmiddelenkrant en Out.of.Home Shops special ‘SamenSterk’. Abonneren? Klik hier voor Levensmiddelenkrant en klik hier voor Out.of.Home Shops.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops