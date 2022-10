Sterk herstel Heineken in Asia-Pacific

AMSTERDAM – De grote omzetstijging van 27,5 procent van bierproducent Heineken komt voornamelijk van het herstel in de bierverkoop in Asia-Pacific (Zuidoost-Azië en Oceanië). Daar groeide de bierproductie in vergelijking met vorig jaar met bijna 90 procent na het opheffen van de Covid-restricties. In de andere markten was de groei niet hoger dan 3,4 procent. Europe liet de kleinste stijging zien met slechts 1,4 procent.