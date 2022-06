Superunie en NielsenIQ slaan handen ineen

BEESD – Superunie heeft NielsenIQ gekozen om een beeld te bieden van consumentengedrag op basis van uitgebreide datasets. De inkooporganisatie wil hiermee een professionaliseringsslag maken op het gebied van marktdata en diverse databronnen koppelen in een business intelligence systeem.

Doorslaggevend in de keuze was de benadering en mogelijkheden voor de toekomst. Chrischa Ligtenberg, marketing director Superunie: “Door de samenwerking met NielsenIQ willen we verder professionaliseren en daarmee toekomstbestendig zijn op het gebied van data-analyse. Hiermee kunnen we onze leveranciersgesprekken nog beter voeren en de leden nog beter van dienst zijn." De afgelopen maanden hebben de partijen gewerkt aan het inladen van de data van NielsenIQ in het business intelligence systeem van Superunie en aan een set van standaardrapportages voor de inkopers. Superunie neemt in eerste instantie data af voor alle FMCG-categorieën.



Bron: Levensmiddelenkrant