TastyBasics breidt mueslivarianten uit

AALDEN – TastyBasics is volop in ontwikkeling en werkt hard aan het versterken van haar positie in de markt. Het bedrijf heeft haar derde mueslivariant geïntroduceerd, namelijk de TastyBasics Muesli Choco & Noten.

Groenten, fruit, noten, peulvruchten en zaden. Het is een greep uit de ingrediëntenlijst van de producten van TastyBasics. Jan Buining, eigenaar van TastyBasics: “Wij ambiëren het gezondste merk van Nederland te worden en we zijn inmiddels goed op weg. Wij willen dat gezond eten gemakkelijk wordt en daarom ontwikkelen we producten die waardevol zijn voor je lichaam én die passen in je normale eetpatroon. De meeste van onze producten zijn dan ook in het gewone schap van de supermarkt te vinden. Als basis gebruiken we de allerbeste onbewerkte ingrediënten zoals noten, zaden, groenten, fruit en peulvruchten. En dat voedt beter, dat smaakt beter en dat voelt beter.”



Het is 2017 opgerichte merk wil zich verder ontwikkelen binnen de categorie onbewerkte en koolhydraatbewuste voeding. Inmiddels bestaat het assortiment uit 11 producten, waaronder muesli, pasta, brood en cracker.



Bron: Levensmiddelenkrant