Ter Beke Groep bereikt akkoord over overname

LIEVEGEM – Ter Beke kondigt aan dat het een akkoord heeft bereikt met Sigma. Dit gaat om het voornemen om 100 procent van de aandelen van Sigma’s entiteiten in België en Nederland over te nemen.

De overname omvat zes productievestigingen, waaronder vijf in België en één in Nederland. Met de merken van Imperial en Stegeman zoals Mascassou, Imperial, Leielander, Stegeman, Bistro en de merken in licentie gegeven door Sigma, Aoste en Justin Bridou. De genoemde vestigingen en hun medewerkers zullen operationeel blijven. De overname zal in de komende maanden afgerond worden, in afwachting van goedkeuring door mededingingsautoriteiten en met inachtneming van lokale rechten inzake werknemersconsultatie.

Inspelen op trends

Piet Sanders, ceo van Ter Beke: “We zijn erg blij dat we een akkoord hebben bereikt met Sigma en we kijken ernaar uit om de medewerkers van Imperial en Stegeman te verwelkomen bij de Ter Beke familie. Eenmaal goedgekeurd, zal de combinatie resulteren in een completer aanbod aan onze klanten door gevestigde merken toe te voegen aan ons productportfolio, zoals Marcassou, Stegeman en Aoste. Door krachten te bundelen met Imperial en Stegeman kunnen we bovendien beter inspelen op trends in de voedselmarkt, zoals het toegenomen belang van snacken en de stijgende vraag naar vegetarische en plantaardige producten. We gaan hier samen een succesverhaal van maken, wat de groei van het bedrijf in zowel België als Nederland zal bevorderen.”

Koopprijs

“De koopprijs is niet definitief vastgesteld en is onderhevig aan leakage en werkkapitaalaanpassingen die moeten worden bepaald bij voltooiing van de Beoogde Transactie”, meldt Ter Beke in een persbericht. De voedingsgroep verwacht niet dat de overname een significante impact heeft op haar financiële hefboomwerking. Daarnaast verwacht Ter Beke dat de overname direct bijdraagt aan het EBITDA van de groep. Zodra de koopprijs is vastgesteld wordt dit door het bedrijf gecommuniceerd naar de markt.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops