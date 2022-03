Ter Beke wil moederbedrijf Stegeman overnemen

DEN HAAG – Ter Beke heeft aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) laten weten het uitsluitende zeggenschap te willen over Imperial Meat Product en Campofrio Food Group Netherlands.

Ter Beke heeft het voornemen om de dochterbedrijven Campofrio Food Group Netherlands en Stegeman ook over te nemen. De bedrijven hebben op 12 maart toestemming aan de ACM gevraagd voor de overname. Ter Beke is voornamelijk actief op het gebied van bewerkte vleeswaren, zowel het produceren, versnijden, verpakken en verkopen daarvan. De verkopen vinden met name plaats in België en Nederland.



Capofrio Food Group Benelux is daar eveneens een specialist in en is in Nederland vooral bekend met de bedrijven Stegeman en met Imperial Meat Products in België. De afzetmarkten bevinden zich hoofdzakelijk in Nederland, maar ook in België, Duitsland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk.



Bron: Levensmiddelenkrant