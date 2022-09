The Flower Farm gaat internationaal

AMSTERDAM – De Nederlandse palmolievrije margarine van The Flower Farm ligt voortaan ook in België in de schappen. Supermarktketen Delhaize gaat de smeer- en bakmargarine verkopen. The Flower Farm noemt zichzelf een ‘missiemerk’ en is in protest tegen de massale ontbossing van tropisch regenwoud voor de productie van palmolie.