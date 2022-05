Toestemming voor samenwerking bol.com en Cycloon

ZAANDAM – De transactie voor de strategische samenwerking tussen bol.com en Cycloon is afgerond en daarmee heeft het online retail platform een meerderheidsbelang gekregen in het ‘groene’ koeriersbedrijf. Hiervoor is toestemming gegeven door de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Eind vorig jaar gaven beide bedrijven aan voor deze samenwerking te kiezen. Met de strategische samenwerking werken de partijen gezamenlijk aan het versnellen van de groei van Cycloon en het duurzamer en socialer maken van de bezorging van de producten van bol.com. Dat betekent concreet dat een groter deel van de pakketten die bij bol.com worden besteld per fiets worden bezorgd. Daarnaast geeft het online retail platform aan klanten zo ‘een nog betere service in bezorging’ te kunnen bieden. Het is de verwachting dat dit in de tweede helft van dit jaar zal gaan plaatsvinden.

CO2-besparing

Op dit moment bespaart Cycloon met haar landelijke netwerk van fietskoeriers en postbezorgers naar eigen zeggen jaarlijks al 1600 ton CO2 en zijn er 600 mensen met een (voormalige) afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Het bedrijf blijft haar diensten aan huidige en toekomstige klanten aanbieden, en zal daarnaast pakketten bezorgen voor bol.com. Het gaat om ‘eigen’ pakketten en om die van verkooppartners die hun artikelen opslaan in de distributiecentra van bol.com.

Resterende aandelen

Er zal geen verschuiving plaatsvinden in de managementstructuur van Cycloon en ook de aandeelhouders van het fietskoeriersbedrijf blijven in dezelfde hoedanigheid betrokken. Het is de bedoeling dat bol.com over vier jaar ook de resterende aandelen van Cycloon verwerft, mits daar weer toestemming voor wordt gegeven door de mededingingsautoriteit, maar ook dan zal Cycloon als zelfstandig bedrijf blijven voortbestaan.

