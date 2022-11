Too Good To Go en Unilever starten met thuisbezorging

ROTTERDAM – Klanten van Too Good To Go kunnen nu pakketten met Unileverproducten bestellen en thuis laten bezorgen. Dit nieuwe bedrijfsmodel is onlangs succesvol getest en wordt nu ingevoerd. Klanten kunnen de pakketten via de app bestellen. Met het toevoegen van bezorging is er nu landelijke dekking.