Too Good To Go Nederland benoemt nieuwe country manager

Foto: Too Good To Go

AMSTERDAM – De rol van country manager bij Too Good To Go wordt overgenomen door Geertje Zegers.

Vandaag start Geertje Zeegers als country manager. Hiermee neemt ze de functie over van Joost Rietveld. Rietveld gaat verder als global VP operations bij Too Good To Go. Zeegers was de afgelopen 15 jaar werkzaam bij het leidende AI en data adviesbureau MIcompany, hier werkte ze de laatste vier jaar als partner. Haar nieuwe functie houdt in dat ze verantwoordelijk is voor de volledig operatie van de Nederlandse afdeling van de app die voedselverspilling tegen gaat.

Bron: Levensmiddelenkrant