Toppits: Huishoudproducten die keer op keer hun nut bewijzen

‘Plastic is een veel te waardevolle grondstof om zomaar te verbranden’

[SPECIAL DUURZAAMHEID] GORINCHEM - Etenswaren vers houden, invriezen, bakken, koken, bewaren en meenemen: Toppits® is met zijn uitgebreide productassortiment een handige hulp in het huishouden. Uiteraard zijn we ook begaan met duurzaamheid en recycling. We werken intensief aan onze producten zodat ze nuttig blijven, ook voor het milieu.

We kunnen ons een leven zonder plastic maar moeilijk voorstellen. Van zakjes tot smartphones en fietshelmen... Plastic is een uniek materiaal: het is licht, flexibel, vormbaar en bijzonder stevig. Plastic heeft eigenschappen die andere materialen niet hebben of alleen met een slechtere ecobalans.



Wat zijn we van plan?

Het is niet één groot idee. We werken aan verschillende maatregelen in alle fasen van de levenscyclus van onze producten. Elke individuele maatregel brengt ons een stap vooruit en alle maatregelen samen zullen de oplossing vormen. Omdat we geen deel van het probleem maar van de oplossing willen zijn, nemen we onze verantwoordelijkheid. Ons ideaal op het gebied van duurzaamheid is de circulaire plasticeconomie. Tegen 2025 willen we het recyclingpercentage in onze producten verder verhogen. Hiermee helpen we om een circulaire economie tot stand te brengen waarin niets wordt weggegooid en alles nuttig is als nieuwe grondstof.

Wat doen we nu al?

Concreet hebben we als doel om tegen 2025 voor onze producten en verpakkingen uitsluitend gerecyclede of hernieuwbare grondstoffen te gebruiken. Daarvoor moeten we niet alleen onze toeleveringsketen herstructureren, maar ook onze producten zelf gedeeltelijk herontwerpen. Het is immers belangrijk dat de kwaliteit en het gebruiksgemak voor onze klanten optimaal blijven.

Sinds februari 2021 hebben we een stap dichter naar ons doel gezet: onze vershoudfolie, Zipper® zakjes, ijsblokjeszakjes, SafeLoc ® zakjes, en diepvrieszakjes worden nu geproduceerd met 35 procent gerecycled materiaal . Ook onze alu-folies zijn vanaf nu voor 98 procent geproduceerd uit gerecycled aluminium.

Daarenboven kunnen onze producten in veel gevallen meermaals worden gebruikt. Zo is het geen probleem om onze Zipper-, SafeLoc- en lunchzakjes met de hand of zelfs in de vaatwasser af te wassen en aldus meermaals te herbruiken. Door onze producten meermaals te gebruiken, kunnen onze consumenten actief bijdragen om het plasticafval te verminderen. Daarnaast werken we samen met de recyclingsector intensief aan verbeteringen. Met Toppits® zullen we die activiteiten met het oog op de verdere ontwikkeling van de circulaire economie blijven ondersteunen door ons lidmaatschap van verenigingen en gezamenlijke projecten.

Zo hebben we nu al de juiste voorwaarden gecreëerd om een groot aantal van onze producten te recyclen. De meeste van onze Toppits -producten zijn 100 procent recyclebaar. Tegen 2025 zullen we alleen nog recyclebare of biologisch afbreekbare producten produceren. Onze Toppits -producten vervullen een belangrijke rol: ze helpen consumenten om voedsel langer vers te houden en verspilling tegen te gaan.

* Geproduceerd met 35 procent gerecyclede organische grondstof

** Gemaakt uit 98 procent industrieel gerecyclede grondstof van hoge kwaliteit

Bron: Levensmiddelenkrant