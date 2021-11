Tromp & rueb wil jongere generaties aantrekken

‘Azijn hoort in de supermarkt op de plek waar je de keuze voor gezonde voeding stimuleert’

HEERHUGOWAARD - De azijncategorie is de afgelopen jaren significant gegroeid. Door het vele thuis koken tijdens de pandemie hebben consumenten vaker een fles azijn aan hun boodschappenlijst toegevoegd. Dat merkt ook Gerrit van Kalsbeek, sales manager Vinegar bij Burg Group – Burg Azijn dat het merk Tromp & Rueb heeft. “We weten allemaal dat oma het lekkerste kan koken en dat komt mede door het gebruik van azijn in bijvoorbeeld de hachee.” Met het eerlijke verhaal over het natuurproduct wil het merk de jongere generaties bereiken.

Hoe onderscheid je je met natuurazijn? Dat is de vraag die Tromp & Rueb zichzelf stelt. “Met een product als natuurazijn kun je alleen maar de waarheid spreken, het is gezond en heeft een natuurlijke oorsprong. Het is de basis van ieder gezond gerecht, een echte musthave voor in het keukenkastje”, vertelt Van Kalsbeek. De consument die nu met regelmaat azijn aan de boodschappenlijst toevoegt, behoort vaak niet tot de jongere doelgroep, terwijl zij volgens Van Kalsbeek juist bezig zijn met gezonde voeding. “Onze doelstelling voor 2022 is om ons meer te focussen op de doelgroep 20 tot 35 jaar, zij zijn geïnteresseerd in natuurlijke ingrediënten en verdiepen zich in de invloed van voeding op hun gezondheid. We gaan onderzoeken hoe ons product beter aansluit bij de behoeftes van de jongere generatie.”

Om consumenten te informeren over het gebruik van azijn worden flyers meegeleverd bij de boodschappen die online worden besteld en thuisgebracht. “Jongeren houden van gemak als het om aankopen gaat, daarom gaan we ze via deze weg informeren en stimuleren om onze producten te kopen. Ze kiezen bijvoorbeeld voor voorgesneden groenten, maar die kun je heel makkelijk verser en knapperiger krijgen door ze te besprenkelen met azijn en even te laten staan. Na een kwartier kun je ze gebruiken zoals altijd, maar de smaak is dan een stuk lekkerder.”



Smaakdrager

“Met azijn kun je veel kanten op”, vertelt Van Kalsbeek. De meeste consumenten zullen het gebruiken in de hachee, zoals ze dat van oma hebben geleerd. Daardoor heeft het volgens hem nog een oubollig karakter. “Het is een product waarmee je juist heel goed kunt experimenteren. Als voorbeeld: de appels voor de appeltaart kun je marineren in kaneel, suiker en een eetlepel appelazijn om het meer smaak te geven. De appels worden er zachter van en je proeft niets van het zure. Of voeg twee theelepels azijn toe aan het cakebeslag, dan krijg je een hele fijne cake. Dat gebeurt ook bij de hachee. Het vlees wordt malser, want azijn breekt de eiwitten af. Het is dus ook functioneel. Het noodzakelijke zuurtje om het eten lekkerder te maken, is wat wij moeten overbrengen aan de consument”, zegt Van Kalsbeek. “Wat velen niet weten is dat azijn andere smaken in een gerecht omhoog kan halen, waardoor deze intenser worden geproefd. Dat geldt ook voor zout, waardoor je die hoeveelheid kunt reduceren. Minder zout is iets waar steeds meer consumenten mee bezig zijn.” Hij noemt azijn daarom naast een smaakmaker ook een smaakdrager. “Het is een mooie tweede viool, die ervoor zorgt dat de eerste viool beter tot z’n recht komt.”



Samenwerking

Burg Azijn vertelt met het merk Tromp & Rueb, gesteund door de Nierstichting, het verhaal aan consumenten en tegelijkertijd wordt dit ook gedeeld met de maakindustrie. Burg Azijn werkt inmiddels samen met diverse merkhouders om te testen of minder zout door toevoeging van azijn een manier is om zout te reduceren in hun product. “Het geeft hele verrassende resultaten en veel gerechten zijn hiervoor geschikt. Er zijn tot op heden nog geen definitieve recepturen veranderd hierdoor, maar dat is uiteraard wel ons doel”, legt Van Kalsbeek uit. Burg Azijn wil voor de levensmiddelenindustrie ook een sparringspartner zijn in de route naar gezondere voeding, zoals minder zout en suiker. “We kunnen helpen om smaak te behouden en minder zout te gebruiken in producten door azijn toe te voegen als smaakversterker. Als het lekker is, dan volgt er een herhaalaankoop en dat is het doel.”



Categoriegroei

Voor categoriegroei is het essentieel om category managers te overtuigen aan de onderhandelingstafel en om het verhaal van Tromp & Rueb te vertellen aan de consument, dat weet Van Kalsbeek. “Het is een categorie met relatief weinig rotatie en de producten moeten vooral niet duurder zijn dan bij de concurrent. De categorie heeft daarnaast tijdens de coronaperiode een significante groei laten zien. Het merk Tromp & Rueb heeft in 2020 een double digit groei laten zien en ook in 2021 is er wederom een autonome groei. Retailers kunnen helpen om het schap meer onder de aandacht te brengen bij consumenten. Het azijnschap is een private-labelgedomineerd schap en juist private label kan ons verhaal adopteren om zo nog meer draagvlak te genereren. Een andere manier is om juist bij de vers gesneden groente of de populaire verspakketten het gebruik van azijn te stimuleren. Ons advies is om indien mogelijk één bouillonblokje minder toe te voegen in een verspakket en op de verpakking te zetten dat er een eetlepel azijn in het gerecht moet. We proberen op die manier via productontwikkeling en tussenleveranciers het gebruik van azijn te normaliseren”, aldus Van Kalsbeek. Een tip die hij aan retailers wil meegeven is om meer samenhang in het azijnschap aan te brengen en het te combineren met (olijf )olie en kruiden & specerijen in de buurt van het versplein. “We staan aan de vooravond van dit verhaal; degene die azijn gebruikt bij het koken, zal overtuigd raken en een herhaalaankoop doen. De rol die we samen met retailers hebben is de shopper te boeien en de categorie te laten groeien.”



Natuurproduct

“We hebben het hier over een natuurproduct, waarvan veel consumenten en retailers niet weten hoe het wordt gemaakt”, legt Van Kalsbeek uit. “Het brouwen is kortweg het fermenteren van alcohol. Daarvoor zijn suikerhoudende ingrediënten nodig, zoals suikerbiet of appel. Deze worden tijdens het fermentatieproces omgezet in alcohol, waarna azijnbacteriën de alcohol omzetten in natuurazijn. Daarna volgt nog een rijpingsproces om smaak en karakter toe te voegen. Bij Tromp & Rueb wordt eikenhout gebruikt voor de rijping.”

Bron: Levensmiddelenkrant