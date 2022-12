Unilever medewerkers helpen Voedselbank

ROTTERDAM – In Rotterdam Ahoy pakken medewerkers van Unilever deze week vrijwillig pakketten in voor klanten van de Voedselbank. Het levensmiddelenconcern organiseert deze actie dit jaar voor de twaalfde keer. In Biddinghuizen verzorgt Bidfood een soortgelijke actie. Gezamenlijk worden 45.000 pakketten ingepakt. Het aantal mensen dat is aangewezen op hulp van de Voedselbank is door de stijgende kosten toegenomen.