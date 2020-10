Unilever: 'Wij zijn dé innovatiemachine van Nederland'

Unilever wint opnieuw meeste Gouden Partner-awards

ROTTERDAM - Unilever is ook dit jaar de grootste winnaar en gaat met negen Gouden Partners naar huis. “Als je nu dit soort prijzen wint, ben je daar dubbel zo blij mee”, stelt vicepresident van Unilever, Fred van Beek.

De aanblijvende erkenning van inkopers betekent in de coronaperiode extra veel. Volgens Van Beek is dit een cruciale periode, waaruit veel waardevols gehaald kan worden. “Iedereen is hard aan het werk, maar wel thuis voor een scherm. Dat maakt samenwerken lastiger. Daarom zijn we er dit jaar echt dubbel zo blij mee. Want juist in deze tijd hebben we extra veel moeite gedaan om te kijken hoe we het beste met winkeliers kunnen communiceren en daar vervolgens wijze lessen uit proberen te trekken.

Ten eerste hebben we ons afgevraagd: zijn we als international in staat snel te schakelen? Daar durf ik echt een hele grote groene vink achter te zetten. Dat hebben we echt goed gedaan. Bijvoorbeeld door van benodigde artikelen de productie op te schalen, hulp te bieden aan bedrijven die het moeilijk hadden en te kijken wat de gedragsverandering van de consument is. Met dat laatste is ook het tweede leerpunt belangrijk: hoe kunnen we nog beter inspelen op de grote trends die ontstaan? Je ziet nu bijvoorbeeld iets wat we ‘cocooning’ noemen. De consument is vaker thuis en gaat met het gezin dingen doen. Ook heeft men inmiddels door de coronakilo’s meer ingezet op sportiever zijn en gezonder eten.”



Daarnaast wordt duurzaamheid een steeds belangrijker thema, dat voor Unilever is verwoord in het Sustainable Living Plan. Ook het Clean Future Programma is daarmee verbonden, waarin Unilever ernaar streeft in 2030 geen fossiele brandstoffen meer voor zijn schoonmaak- en wasmiddelen te gebruiken. “De programma’s zijn doorgeslagen ambitieus. Dat vind ik echt mooi, want daardoor creëren we gewoon verandering”, vertelt Van Beek enthousiast.

Consument staat centraal

In de achttien jaar dat Van Beek werkzaam is bij de levensmiddelenfabrikant, ziet hij ook dat Unilever het focuspunt langzaam verlegt naar de wensen en verlangens van de consument. “Begrijp me niet verkeerd, want het is niet zo dat we dit eerst niet deden. Maar vroeger gingen we wel vaak uit van wat Unilever wilde en wat Unilever goed vond. De laatste jaren zijn we juist meer gaan kijken naar markttrends en consumentenwensen en hoe we daarop kunnen inspelen. Zo hebben we dat ook sinds maart aangepakt. De consument staat centraal.” Dat blijkt ook de sleutel tot het succes, want al een aantal jaar neemt Unilever minimaal dubbel zoveel Gouden Partners mee naar huis als conculega’s. Is er dan een manier waarop samenwerking nog verder verbeterd kan worden?



“Nee”, grapt Van Beek. “Natuurlijk is het antwoord altijd ja. Maar soms moeten we wel een beetje uitkijken met meer, groter en duurder willen. Ik vind echt dat we heel veel met retailers al hartstikke goed doen. Maar nog steeds zijn we aan het kijken hoe alles nog professioneler kan worden en investeren we in hoe we samen met retailers naar categorieontwikkeling kunnen kijken. Om dat naar een nog hoger plan te krijgen.”



Ook innovatie is volgens Van Beek een belangrijk onderdeel in de samenwerking. Bij Unilever zijn ze continu bezig met vernieuwing, uitbreiding en de verbetering, vertelt hij. “In elke categorie waarin wij werken, komen we doorlopend met mooie innovaties. Daar moeten we wel een beetje mee oppassen, naar mijn mening. Soms willen we gewoon te veel. Aan de andere kant is dat ook het enthousiasme dat we erin moeten houden met zoveel ambitieuze en gedreven werknemers. Alleen moeten wij ze ook een beetje beschermen, dat ze niet te veel hooi op hun vork nemen.”

Graze

Het neemt niet weg dat Unilever ongetwijfeld ook komend jaar met veel nieuwe producten op de markt gaat komen. “We zijn groot in omvang en natuurlijk introduceren we weer continu mooie producten. Wij zijn dé innovatiemachine van Nederland.” Een mooi voorbeeld daarvan is De Vegetarische Slager. “Dat was relatief klein, maar inmiddels hebben we nu 15 procent van de markt. Dat heeft alles te maken met focus en de drijfveer om iets echt groot te willen maken. Komend jaar gaan we in Nederland Graze op de markt brengen, gezonde snackproducten uit de UK. Als ik zie wat we allemaal nog in petto hebben, ben ik ervan overtuigd dat we dat ook heel groot gaan maken.”

Van Beek stoort zich er niet aan dat Unilever op het criterium Rendementsbijdrage geen awards heeft gewonnen. “De marge van Unilever is gewoon goed. Maar als je in zoveel categorieën werkt, zal er altijd wel een andere partij zijn die wellicht wat meer marge geeft. Bovendien zul je van procentuele marge niet rijk worden, maar van absolute marge wél. Dat doen we echt goed, en uiteindelijk gaat het toch om absolute opbrengsten.”

GOUDEN PARTNERS

Frisdranken - Omzetprestatie

Koffie en Thee - Omzetprestatie

Zoet broodbeleg - Succes van introducties

Vleesvervangers en Vegetarisch - Omzetprestatie

Maaltijden - Meedenken op niveau assortimentsgroep

Soep en Soepverrijkers - Omzetprestatie

Soep en Soepverrijkers - Meedenken op niveau assortimentsgroep

Was en Reiniging - Meedenken op niveau assortimentsgroep

Persoonlijke verzorging - Succes van introducties

