Van Geloven: ‘Tailor made adviezen om een hoge distributiegraad te bereiken’

GOUDEN PARTNER, Categorie: Diepvriessnacks, Criterium: Meedenken op niveau assortimentsgroep Winnaar: Van Geloven

TILBURG - Van Geloven heeft de Gouden Partner gewonnen binnen de categorie diepvriessnacks op het criterium Meedenken op niveau assortimentsgroep. Rob Mienis, trade marketing manager retail bij Van Geloven, is blij met de bekroning en benadrukt het belang van samenwerking tussen fabrikant en retailer.

Hoera, jullie hebben de Gouden Partner gewonnen! Wat vinden jullie ervan?

“Bijzonder prettig dat de handel zijn waardering uitspreekt door middel van het stemmen op Van Geloven in de categorie diepvriessnacks.”

Waarom zijn jullie in jullie optiek in de categorie diepvriessnacks verkozen tot Gouden Partner, wat is de sleutel tot jullie succes?

“Enerzijds zijn we in onze optiek tot Gouden Partner verkozen door kennis van zaken en objectiviteit, anderzijds doordat we onze partners goed kennen. We doen niet aan extremiteiten met betrekking tot assortimentsadviezen, opdat wij als enig doel een hoge distributiegraad nastreven. Zeker voor de categorie snacks spelen regio-elementen een grote rol. Er is een wereld van verschil tussen boven en onder de rivieren, en tussen landelijk en stad. Adviezen dienen derhalve tailor made te zijn en niet louter gedreven door de ambitie zo breed mogelijk in het schap te liggen.”

Wat zijn hoogtepunten van de afgelopen twee jaar?

“Van Geloven is sterk in het ontwikkelen van succesvolle NPD’s (New Product Development), bijvoorbeeld Mora Crispy Chick’n. Daarnaast zijn we ook trots op onze samenwerking met De Vegetarische Slager. Twee sterke productconcepten met een gezamenlijke omzet van ruim tien miljoen euro. Verder is de positie in het schap zeer belangrijk. De snackcategorie is namelijk enorm dynamisch, de CDT is hierdoor de afgelopen jaren elementair veranderd. Wij denken dat de handel onze adviezen op dit punt waardeert. Een duidelijk herkenbare schapindeling is van groot belang. Hierin proberen wij zo objectief mogelijk te zijn. Gegeven de complete groei van snacks en daarbinnen de groei van onze merken, mag er meer ruimte gegeven worden aan snacks.”

Wat gaan jullie doen om over twee jaar weer te winnen?

“Consistentie betrachten met betrekking tot onze visie en indien nodig bijsturen. Er staan weer topintroducties voor 2022 gepland van Bijzonder verrassend en Mmm van Mora. Kortom, we blijven de snackscategorie activeren en innoveren, waarbij maatschappelijk verantwoord ondernemen en vegetarische opties belangrijke drivers zijn.”

Hoe kunnen supermarktondernemers meeliften op dit succes?

“Onze producten komen het beste tot hun recht wanneer de schapindeling die is afgesproken met de hoofdkantoren zo goed en snel mogelijk wordt uitgevoerd. Juist dan profiteert de ondernemer het meest. Daarnaast is het van belang om promoties de ruimte te geven. Goede uitvoering van promoties maken het verschil.”

Stephen Ophof

Categorymanager bij Plus

“Het winnen van deze prijs is de ultieme erkenning dat Van Geloven goed bezig is met de kansen die liggen in de categorie. Plus heeft al jaren een goede en intensieve samenwerking met hen, dat laat zien dat we samen kansen kunnen omzetten in mooie groeicijfers. Ze zijn uitstekend in staat om op basis van cijfers en inzichten ons te helpen met het bouwen van de categorie Diepvriessnacks. Het is prettig schakelen met de fabrikant, en hun objectieve visie op de categorie helpt ons om nieuwe stappen te zetten.”

Bron: Levensmiddelenkrant