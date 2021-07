Van Wijngaarden: ‘De focus ligt op het merk Zaanse mayonaise’

GOUDEN PARTNER 2021, Categorie: Snacksauzen, Criterium: Succes van producten en innovaties, Winnaar: Van Wijngaarden

WORMERVEER - Van Wijngaarden heeft de Gouden Partner-award gewonnen in de categorie Snacksauzen. Op het criterium van Succes van producten en innovaties is de fabrikant van onder andere Zaanse mayonaise in de prijzen gevallen. “Wij zijn bijzonder trots op deze erkenning vanuit onze afnemers en met name op het feit dat wij sinds 2013 tweejaarlijks als partner worden gewaardeerd”, reageert Marc Heeger, commercieel manager op de overwinning.

Waarom zijn jullie in jullie optiek in de categorie Snacksauzen verkozen tot Gouden Partner?

“In de uitvoering zijn wij een bedrijf van korte lijnen en daardoor zitten wij kort op de bal. Zo kunnen we snel schakelen zodra dat nodig is. Overal gaat weleens wat mis en dan is het belangrijk om snel met oplossingen te komen. Dat besef leeft gelukkig bij alle afdelingen binnen Van Wijngaarden: het klantbelang staat voorop. Op het gebied van categoriemanagement zijn wij bewust een bedrijf dat niet met allerlei ingewikkelde analyses en onderzoeken probeert een product opgenomen te krijgen. Ook focussen wij ons sinds enige jaren op het merk Zaanse mayonaise. In 2020 en 2021 hebben wij ons geconcentreerd op de introductie van nieuwe grootverpakkingen naast de iconische aluminium tube. Ik denk dat die focus en dus relatieve rust gewaardeerd is door onze afnemers.”



Wat gaan jullie doen om over twee jaar weer te winnen?

“Je zou zeggen: ‘never change a winning concept…’ maar dat is iets te makkelijk. Wel gaan wij door op de ingeslagen weg: de focus ligt op het merk Zaanse mayonaise. Zonder het DNA van het familiebedrijf Van Wijngaarden te willen veranderen, willen we wel goed aan blijven sluiten bij het merkbeeld dat de Nederlandse consument heeft van Zaanse mayonaise.”



Hoe hebben jullie de afgelopen twee jaar de samenwerking met jullie afnemers verbeterd?

“We zijn tijdig het gesprek aangegaan met onze partners over onze voornemens om de grootverpakkingen (knijpflessen en potten) te vernieuwen. We hebben daarmee ruimte gecreëerd om naar adviezen te luisteren en daar iets mee te doen. Niet zozeer over hoe de verpakking eruit moet komen te zien, maar wel hoe wij uiteindelijk met die nieuwe verpakkingen de consument aan ons merk blijven binden en het liefst de kopergroep uit kunnen breiden.”



Hoe verleiden jullie de consument?

“Zaanse mayonaise is zo’n begrip en sterk merk dat wij gemerkt hebben dat consumenten heus wel verleid worden om te switchen als een ander merk in actie is, maar altijd weer terugvallen op Zaanse. Het feit dat Zaanse ook niet overdreven hoog geprijsd is, maakt ook dat er minder ruimte noch noodzaak is om de gemiddelde prijs verder te laten dalen door promoties.”

Bron: Levensmiddelenkrant