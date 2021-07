VanDrie Group lanceert digitaal MVO-platform

UDDEL – VanDrie Group heeft haar jaarlijkse Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) rapport over 2020 gepubliceerd op een nieuw, interactief en digitaal platform. Zo wil het familiebedrijf samenwerkingspartners beter en vaker informeren over behaalde resultaten, strategieën en uitdagingen.

Volgens de kalfsvleesproducent stond 2020 ook voor hen in het teken van corona. Het bedrijf werd geconfronteerd met grote marktverstoringen door de sluiting van de horeca, oplopende vriesvoorraden, langere leegstandsperiodes bij kalverhouders en grootschalige aanpassingen in productielocaties om veilige arbeidsomstandigheden te kunnen bieden aan medewerkers. Volgens Marijke Everts, director corporate affairs, hebben deze bijzondere omstandigheden een vergrootglas gelegd op bestaande trends en ontwikkelingen. “Deze hebben op langere termijn impact op onze bedrijfsvoering. Dat geldt zeker voor thema’s als klimaat en milieu”, aldus Everts. De onderneming zet daarom sterk in op technologische innovaties om processen in dierlijke eiwitketens duurzamer en veiliger te maken.

De director legt uit waarom zij nu voor het digitale MVO-platform kiezen: “Wij willen voldoen aan de standaarden die van ons verwacht worden en passen bij onze maatschappelijke positie en verantwoordelijkheid. We beseffen dat we een voorbeeldfunctie hebben en integer moeten handelen. Dat betekent ook dat we doelen op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen absoluut willen behalen. Het digitale MVO-platform biedt ons de gelegenheid om beter en vaker over onze voortgang op deze doelen te communiceren.”

