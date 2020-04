Vegetarische kebab Lekker&Anders nu ook in retail

VENLO - Pure Ingredients introduceert medio april een vegetarische variant op de al bekende kebab in de supermarkt. Door de flinke groei van de kebabvarianten op basis van kip en beef, wil het bedrijf met dit nieuwe product ook de groeiende groep vegetariërs en flexitariërs bedienen.

De vega kebab was al beschikbaar voor professionele gebruikers in de verschillende foodservicekanalen.

Eiwitbasis

De nieuwe variant is gebaseerd op eiwit en is op smaak gebracht met fijne kruiden. Het product kan volgens de producent op meerdere manieren worden gecombineerd: als vegetarische kapsalon, of in een pitabroodje met een frisse salade. Ook de combinatie met de vegetarische Turkse pizza die het bedrijf produceert, behoort tot de mogelijkheden.

Pasen

De kebab is te bereiden in zowel de pan, oven als magnetron. Het product is beschikbaar meteen na Pasen in een verpakking van 450 gram en zal verkrijgbaar zijn bij onder andere Deen en Coop.

Met het merk Lekker&Anders zet Pure Ingredients sinds de introductie in 2015 in op verschillende pizza en maaltijdconcepten, geïnspireerd door de internationale streetfood-keuken.

Bron: Levensmiddelenkrant