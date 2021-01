Verbod op multibuy-promo’s ongezonde producten VK

LONDEN - Het Verenigd Koninkrijk gaat nieuwe regels introduceren die het maken van gezondere keuzes moeten stimuleren. Vanaf april 2022 komt er een ban op multibuy-aanbiedingen zoals ‘1+1 gratis’ of ‘3 voor 2’ bij producten die veel vet, suiker of zout bevatten.

Daarnaast mogen dit soort aanbiedingen niet meer op belangrijke plekken in de winkel geplaatst worden. Het gaat dan om kassa’s, ingangen of de kop van het gangpad. Online mogen dit soort aanbiedingen niet meer op de homepage komen. Het besluit baseert zich op data die laten zien dat consumenten bij dit soort acties vaak meer kopen dan zij nodig hebben of vooraf van plan waren te kopen. Bij out-of-homelocaties komt er een verbod op het gratis bijvullen van frisdranken met suiker.

Jo Churchill, de Britse minister van Volksgezondheid: “We weten dat families gezondere keuzes willen maken. Om deze reden beperken we de regels omtrent aanbiedingen van ongezonde producten om ervoor te zorgen dat de gezonde keus de makkelijke keus wordt. Het creëren van een omgeving die iedereen helpt om vaker gezond te eten is cruciaal om de gezondheid van het land te verbeteren.” De campagne zal ook tv-ondersteuning krijgen.

Gezondheidscrisis

Obesitas is een van de grootste gezondheidscrises in Groot Brittannië. Bijna twee derde van de volwassenen in Engeland (63 procent) heeft overgewicht of leeft met obesitas. Daarnaast verlaat een op de drie kinderen de basisschool met overgewicht of obesitas. Ziektes gerelateerd aan zwaarlijvigheid kosten de National Health Service (NHS) jaarlijks zes miljard pond. De pandemie heeft de obesitasproblemen in het land extra duidelijk gemaakt. De Britse overheid wil met deze regelgeving gezondere keuzes stimuleren en ervoor zorgen dat het land fit en gezond wordt.

