Verkade: ‘Verkade, thuis in het schap’

GOUDEN PARTNER, Categorie: Chocolade, Criterium: Meedenken op niveau assortimentsgroep, Winnaar: Verkade

ZAANDAM - Geen chocoladeschap zonder Verkade. Het is dan ook niet gek dat Verkade is uitgeroepen tot Gouden Partner. Hoe kijkt Verkade naar de afgelopen twee jaar? En wat is belangrijk om goed samen te kunnen werken? We vroegen het Dave Kroeze, category manager bij het Zaanse bedrijf.

Jullie hebben de Gouden Partner gewonnen! Kun je ons meenemen naar een aantal hoogtepunten van de afgelopen twee jaar?

“De afgelopen tijd heeft in het teken gestaan van een herpositionering van Verkade-chocolade. Mensen zich thuis laten voelen is al 135 jaar de kern van het Verkademerk. Dit hebben we doorvertaald naar de huidige tijdsgeest, wat ten tijde van corona natuurlijk bijzonder relevant is geweest. Een cruciaal onderdeel van je thuis voelen is veiligheid en voldoende inkomen verdienen om je gezin te kunnen onderhouden. Daarom was de terugkeer naar Fairtrade chocolade in 2021 zeker een van de hoogtepunten. Ook dichter bij huis is een veilig thuisgevoel niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom heeft Verkade zich aan Stichting Het Vergeten Kind verbonden. Wij kijken terug op een succesvolle start van de samenwerking met een activatie tijdens de afgelopen Sinterklaasperiode. Ook hebben wij afgelopen jaar stappen gezet om het vernieuwde Verkade-gevoel in de winkel te realiseren. Chocolade was de eerste categorie waarbij het vernieuwde Verkade verpakkingsdesign werd doorgevoerd in 2021. Een onderdeel daarvan was de wisseling naar een verticaal verpakkingsdesign. Deze vernieuwde presentatie heeft niet alleen tot meer schapimpact, maar ook tot meer schaprendement geleid. Qua assortiment zijn wij ons ook weer nadrukkelijker gaan richten op hetgeen Verkade zo goed maakt: de mainstream-smaken.”



Wat zijn voor jullie de belangrijkste pijlers van een goede samenwerking?

“Uiteindelijk hebben wij samen met onze handelspartners het doel om de winkelende klant zo goed mogelijk te bedienen. Daar trekken we graag gezamenlijk in op, en hebben we frequent en in openheid contact over. Via business reviews creëren wij een samenwerking waarbij vertrouwen in elkaars plannen ontstaat. Wij hechten dan ook veel waarde aan het meedenken op assortimentsniveau. Met als doelstelling de beste aansluiting te vinden tussen wensen van de shopper, assortiment en de retailers formulestrategie.”



Hoe kijken jullie naar de samenwerking met opkomende kanalen, zoals flitsbezorgers?

“Flitsbezorgers focussen zich bij uitstek op impulsshoppers en de producten van Verkade zijn daar uitermate geschikt voor. Het is essentieel om samen met de partners de verkoopdata te analyseren om zo de samenwerking te optimaliseren. Denk daarbij aan het koppelen van het juiste product aan de verschillende impulsmomenten. We kijken daarbij verder dan onze chocoladerepen; zo zitten we met innovaties op het snijvlak van bijvoorbeeld chocolade en hartig, zoals Flipz: een gechocolateerde pretzel.”





"Dit is een fabrikant die niet meer weg te denken is uit onze winkel. Verkade heeft prachtige producten met voor ieder wat wils" - Tom Krijkamp, manager Operatie AH Van den Tweel

Bron: Levensmiddelenkrant

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.