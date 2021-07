Vernieuwingen Coca-Cola: nieuw jasje en receptuur

ROTTERDAM – Coca-Cola Company heeft het recept van Coca-Cola zero sugar vernieuwd. Met de aanpassingen komt de nieuwe smaak dichter bij de smaak van de Coca-Cola original te liggen. De stap wordt ondersteunt door de nieuwe campagne ‘Beste Coca-Cola ooit?’, hiermee wil het merk consumenten enthousiasmeren om te kiezen voor de suikervrije variant van het drankje.

Naast vernieuwing van de smaak, wordt ook het blikje in een nieuwe jas gestoken. Dit is onderdeel van de ‘One Brand’-strategie, een vereenvoudiging om de trademarks wereldwijd van meer consistentie te voorzien.

Beste Coca-Cola ooit?

De wereldwijde campagne is opgezet om de vernieuwde receptuur van Coca-Cola zero sugar te ondersteunen. Hierin staat het proeven van de vernieuwde variant centraal. De campagne gaat vandaag in Nederland van start. De multinational wil consumenten motiveren de zero sugar variant te proeven alvorens antwoord te geven op de vraag ‘Is dit de beste Coca-Cola ooit?’. Deze campagne zal te zien zijn via tv-, online video content en een out-of-home campagne.

Nieuwe look

De basis van de nieuwe uitstraling blijft de originele rode ‘Coca-Cola’ kleur. Het rode blik met witte letters is voor de Coca-Cola original. Wanneer het rode blik wordt gecombineerd met zwart schrift gaat het om de Coca-Cola zero sugar variant. Voor de Coca-cola zero sugar wordt de typografie op een andere manier gebruikt in combinatie met details als een zwarte flessendop. Coca-Cola light zal ook binnen dezelfde ontwerpfamilie vallen met de zilveren achtergrond en het rode logo. Het nieuwe ontwerp stroomt in Nederland gefaseerd in. In april waren ze van start gegaan met het distribueren van de vernieuwde Coca-Cola light, in juni Coca-Cola zero sugar en in september sluit Coca-Cola original de instroom af. In 2022 schakelt de fabrikant wereldwijd volledig over naar het nieuwe ontwerp.



Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops