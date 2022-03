Vion spreekt van 'turbulent jaar', € 29 miljoen verlies

BOXTEL - In een tweejaarlijks onderzoek over transparantie onder de 500 grootste bedrijven van Nederland zijn we met onze rapportage in 2021 nummer één in de sector Voedsel & Dranken geworden. Ook onze inzet voor de Science-Based Emission Reduction Target, of SBTi, is een volgende stap om de uitstoot actief te verminderen en te bouwen aan duurzamere voedselketens.”