Volkorenbroodconsumptie in Nederland blijft stijgen

WAGENINGEN – Het percentage van het aantal Nederlanders dat volkorenbrood eet is voor het zesde jaar op rij gegroeid. Het percentage is van 38 procent in 2016 gestegen naar 47 procent in 2021.

Uit onderzoek van onderzoeksbureau GfK in opdracht van Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) blijkt dat ook kinderen meer volkorenbrood gaan eten, in 2021 eet 53 procent van de kinderen volkorenbrood, tegenover 37 procent in 2016. NBC heeft als doel om de bakkerijsector te versterken, onder andere door middel van het verstrekken van data over broodconsumptie in Nederland.

Goed volkoren

Linda van Zonsbeek, voedingsdeskundige bij NBC, is niet verrast door de cijfers: “Volkoren is de broodsoort met de beste papieren als het gaat om voedingswaarde en gezondheid. Consumenten lijken dit steeds vaker ook te weten. Zo geeft 74 procent van de Nederlanders aan bekend te zijn met het feit dat volkorenbrood voedzamer is dan bruin (tarwe)brood. Tegelijkertijd is er nog steeds een groep consumenten die denkt ‘hoe donkerder het brood, hoe gezonder’ (31 procent), terwijl dat ezelsbruggetje niet opgaat. Niet de kleur van het brood is bepalend voor de voedingswaarde, de ingrediënten zijn dat wel.” Ze gaat verder dat volkorenbrood voor consumenten een eenvoudige keuze is. “Brood met de naam ‘volkorenbrood’ bevat namelijk 100 procent volkorenmeel en daarmee al het goede van de graankorrel. Vandaar: Wat je ook doet, volkoren is altijd goed,” aldus Van Zonsbeek.

Graankorrel

Volkorenbrood is gemaakt van de gehele graankorrel, daardoor bevat het brood alle vezels, vitamines, mineralen en zogenaamde bioactieve stoffen uit die korrel. Van Zonsbeek geeft nog een reden voor het eten van volkorenbrood: “Het eten van voldoende volkorenproducten gaat samen met een lagere kans op bepaalde hartziekten, diabetes type 2 en darmkanker. Volkorenbrood verdient dus een prominente plek op ons bord.”

