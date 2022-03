Vomar broodprijs blijft gelijk in 2022

ALKMAAR – “Vomar gaat dit jaar geen prijsverhogingen op vers brood uit eigen bakkerij doorvoeren”, zegt algemeen directeur Vomar Aart van Haren. De formule kiest er bewust voor om niet mee te gaan met de mogelijke prijsverhogingen in de markt.

“Alhoewel ook voor onze eigen bakkerij de grondstoffen duurder worden, kiezen we er in deze tijd bewust voor om deze forse rekening niet door te schuiven naar onze klanten”, aldus Van Haren. Vomar zet zichzelf weg als kwaliteitsdiscounter en belooft hierbij de laagste prijs in de markt zonder in te leveren op kwaliteit. De directeur legt ui: “Dagelijks komen honderdduizenden klanten speciaal naar Vomar voor ons verse brood. Zij hoeven dus niet ongerust te worden dat hun favoriete brood onbetaalbaar zal worden. Maar we zien het ook als een kans om nieuwe klanten kennis te laten maken met ons brood van topkwaliteit.”

Eigen bakker

Het brood van alle 94 winkels van de formule komt uit een eigen bakker in Alkmaar. Van Haren: “Door het inkopen van alleen de allerbeste ingrediënten samen met onze unieke recepturen en het vakmanschap van onze bakkers zijn we er van overtuigd dat ons brood uitblinkt in kwaliteit. De kwaliteitsdiscounter hanteert de laagste prijsgarantie voor het gehele assortiment. “Ons besluit om de broodprijzen vast laag te houden, past in deze strategie. We doen een grote investering om deze belofte te kunnen doen. Maar dat is het meer dan waard als onze bestaande en nieuwe klanten daarmee van ons kwaliteitsbrood kunnen blijven genieten.”

Bron: Levensmiddelenkrant