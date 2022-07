Walmart koopt 4.500 futuristisch ogende elektrische bestelbusjes van start-up Canoo

BENTONVILLE – Walmart heeft een overeenkomst getekend voor de levering van 4.500 volledig elektrische bestelwagens van start-up Canoo, met de optie dat aantal uit te breiden tot 10.000 exemplaren. Het nieuwe wagenpark moet onder meer een bijdrage gaan leveren aan de duurzame ambities van de formule; emissievrij zijn tegen 2040.

De LDV (Lifestyle Delivery Vehicle) van Canoo is er speciaal voor de last mile delivery, het lastigste onderdeel van het bezorgproces. De wagen is dus echt ontworpen om het groeiende aantal pakketten van Walmart te kunnen bezorgen, inclusief boodschappen en maaltijden, ‘tegen een concurrerende prijs per stop’. Het ontwerp gaat uit van een optimale laadruimte, die overigens nog naar behoefte kan worden aangepast, is ergonomisch verantwoord en heeft een panoramisch raam voor beter zicht op de weg.

Vermogen

Tony Aquila, die investeerder, voorzitter en ceo is van Canoo, is er trots op door Walmart te zijn geselecteerd voor de levering van zijn hightech en volledig elektrische Lifestyle Delivery Vehicle. “Onze LDV heeft de draaicirkel van een kleine personenauto en een compacte voetafdruk, maar toch het vermogen van een bestelbus. Dit is het winnende algoritme om serieus mee te doen aan de wereldwijde leveringsrace op de last mile”, aldus Aquila. David Guggina, senior vice president innovatie en automatisering bij Walmart, geeft aan verheugd te zijn met de aanschaf van Canoo’s ‘unieke en duurzame’ voertuigen, die naar zijn zeggen ook veiligheid en ergonomie bieden aan de bestuurders ervan, en de klanten van Walmart ‘nog meer toegang’ bieden tot leveringen op dezelfde dag ‘terwijl de kosten laag blijven’.

Canoo verwacht in het vierde kwartaal van dit jaar met de productie van de voertuigen te starten. Walmart denkt er in 2023 mee de weg op te kunnen gaan.

Bron: Levensmiddelenkrant