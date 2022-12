Warsteiner bundelt krachten met Rye River Brewing Company

WARSTEIN – Warsteiner Group gaat een partnerschap aan met Ierse bierbrouwer Rye River Brewing Company. Dat maakte het Duitse biermerk zojuist bekend in een persbericht.

De samenwerking is van strategisch belang met de gedeelde lange termijn doelen van beide brouwers. De Ierse ambachtelijke brouwerij, gevestigd een buitenwijk van Dublin, produceert een breed scala aan producten en heeft meerdere onderscheidingen ontvangen. Wat de twee bedrijven verbindt, is de sterke nadruk op kwaliteit, zo schrijft Warsteiner Group in het persbericht. “Het was een sleutelfactor in de beslissing om de krachten te bundelen. Onze gedeelde waarden en overtuigingen zijn erg belangrijk voor ons, en beide partijen zijn geïnteresseerd in een langdurige samenwerking. Onze bedrijven geloven in familiebedrijven, teamwerk en liefde voor hun regio, en beiden hebben passie voor hun vak”, zegt Catharina Cramer, eigenaar van de Warsteiner Group.



Expansie

De focus van de bedrijven zal liggen op uitbreiding van activiteiten op internationaal niveau. “Tegelijkertijd stelt deze alliantie ons in staat om ons assortiment voor de retail- en horecasector verder uit te breiden. Dit helpt ons om ons doel te bereiken om aan het volledige spectrum van consumentensmaken te kunnen voldoen”, zegt Helmut Hörz, ceo & cfo en voorzitter van de raad van bestuur van de Warsteiner Group. Tom Cronin, oprichter en ceo van de Rye River Brewing Company, deelt deze mening: “De steun van Warsteiner biedt ons de kans om onze focus op Europese en internationale markten te vergroten en te voldoen aan de groeiende vraag naar specialiteiten zoals stout, pils, Irish ale en IPA buiten Ierland.” Om de nauwe samenwerking tussen de bedrijven te vergemakkelijken is Hörz tevens toegetreden tot de raad van bestuur van de Ierse brouwerij.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops