Westland Kaas benoemt interim ceo

HUIZEN - Westland Kaas, bekend van de merken Old Amsterdam en Maaslander, heeft Ronald van Zetten benoemd tot interim ceo. Henny Westland, ceo van Westland Kaas, heeft om gezondheidsredenen haar functie tijdelijk neergelegd. Van Zetten neemt haar taken in deze hoedanigheid voorlopig waar.