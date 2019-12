Wijnboeren beleven ‘turbulent wijnjaar’

BOLZANO – Het jaar 2019 is een moeilijk, maar geslaagd wijnjaar geweest voor boeren in Zuid-Tirol. Dat zegt het Consortium Zuid-Tirolse Wijn. “Wijnmakers en producenten rekenen op een goed en kwalitatieve veelbelovende jaargang, met levendig frisse, dynamische en karaktervolle wijnen.”

“In de wijngaard heeft 2019 veel betrokkenheid en toewijding geëist”, zegt het consortium. “Het ideale herfstweer, voordat de oogst begon, heeft echter veel goed gedaan.” Het consortium Zuid-Tirolse Wijn (Alto Adige Wines) promoot Zuid-Tirolse wijn in eigen provincie en daarbuiten. De organisatie gaf onlangs inzicht in de gehele jaargang, die met veel verrassingen gepaard ging.

De wintermaanden van 2018-2019 waren warmer dan gemiddeld met soms al warme en lenteachtige temperaturen. Met uitzondering van zware sneeuwval begint februari was het ook een zeer droge winter. Na een eveneens droge en warme maand maart, was het behoorlijk nat in de maanden april en mei en in mei was het bovendien te koud. De lente van 2019 werd gekenmerkt door extreme weersverschijnselen: de eerste hagelbuien waren er al in april. Verscheidene koude periodes brachten het gevaar van late nachtvorst met zich mee.

Bloei vertraagd

Het uitlopen van de wijnstokken viel in vergelijking met voorgaande jaren al vroeg. De bloei van de wijnstokken werd in 2019 echter vertraagd, door de aanzienlijk lagere gemiddelde temperaturen in mei. Deze vertraging zorgde er ook voor dat de Véraison 10-14 dagen vertraagd werd, in vergelijking met het lange termijngemiddelde.

Na een vochtige en koele lente volgde een hete zomerse maand juni met weinig regen. Juli was niet extreem heet, met de gebruikelijke hoeveelheid regen voor dit seizoen. Door zware hagelbuien op 6 augustus in Bolzano en omgeving zijn de wijnstokken in deze omgeving in hun ontwikkeling gedeeltelijk vertraagd. Tijdens de zeer zonnige dagen eind augustus en begin september zijn de druiven echter zeer goed rijp geworden.

Heet en vochtig

Tussen eind augustus en begin september begon de oogst in de wijngaarden van Zuid-Tirol, in de lagere vallei, met de oogst van druiven voor de mousserende wijnen. Half september volgde de overige wijngaarden, ongeveer twee weken later dan het jaar ervoor. Na de hete en vochtige nazomerweken hadden veel wijnmakers en keldermeesters haast met het oogsten.

“Omdat sommige rassen lichte rot-problemen hadden, was streng selecteren in de wijngaard vaak nodig”, zegt Hans Terzer, keldermeester van de wijnmakerij St. Michael Eppan en president van deze Zuid-Tiroler wijnmakerij. Door de schade in de gebieden die door de hagel zijn getroffen, ligt het oogstvolume 10 tot 15 procent lager dan dat van vorig jaar, maar het ligt in lijn met het langjarig gemiddelde.

Bron: Levensmiddelenkrant