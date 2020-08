‘Winkelstraten weer een beetje rustiger’

Grote steden en stranden zien juist een stijging

AMSTERDAM – De thuisvakantie heeft niet geleid tot meer drukte in winkelstraten in week 31. Dat zegt Bureau RMC, dat traffic monitort. Na een stijging van 5,1 procent daalde de drukte in de laatste week van juli met 1,9 procent.

Zo blijft het aantal passanten nog fors onder het pre-corona gemiddelde. Afgelopen week was het 44,1 procent rustiger dan gemiddeld. De drukte verschilt wel per plek. Met name in de grote steden wordt het weer drukker. De PC Hooftstraat in Amsterdam is woensdag 29 juli 9,2 procent drukker bezocht dan een week geleden en op de Lijnbaan in Rotterdam was het 4,0 procent drukker.

Strand

Op de vrijdag waren er in vergelijking met de vrijdag ervóór 19,9 procent minder passanten te vinden in de winkelstraten. Ook op zondag was het rustiger met 9,6 procent minder passanten. In de zomerse hitte trokken veel mensen er op uit op zoek naar een plek om af te koelen. Dat is terug te zien in de Strandindex: het was op 31 juli 49,7 procent drukker dan een week eerder op Nederlandse stranden en op de zaterdag was het 20,5 procent drukker.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops