Winnaar Beste Introductie 2020: HEKS’NKAAS® Origineel Tube

Dip voor elk gebruiksmoment

OLDENZAAL - Smeren, dippen en sinds 2020 ook vullen. Heks’nkaas is verkrijgbaar in een tube en heeft daarmee de Beste Introductie 2020 in de wacht gesleept. Nicole Zandhuis (product manager) en Herbert Wesselink (sales manager) reageren op de winst.

Wat vinden jullie ervan om de Beste Introductie te winnen?

“Heel gaaf natuurlijk. Het is een erkenning van onze innovatiekracht. Wederom hebben we een product op de markt gebracht met als basis de succesvolle Heks’nkaas® Origineel, maar dan in een nieuwe en unieke verpakking. Een aantal jaren geleden hadden we niet kunnen bedenken dat we nu al zeven verschillende verpakkingen met Heks’nkaas® Origineel in de schappen zouden hebben staan. Het is fijn om te zien dat onze introducties steeds weer een nieuwe groep kopers aantrekt en daarmee weer meer mensen genieten van Heks’nkaas® Origineel. Het winnen van de Beste Introductie is dan een mooie beloning.”

Waarom zouden inkopers jullie tot winnaar hebben uitgeroepen?

“Omdat we het succes van Heks’nkaas® Origineel steeds verder weten uit te breiden. We brengen nieuwe verpakkingen die passen in een ander gebruiksmoment, maar ook bij een nieuwe kopersgroep. We voegen steeds weer waarde toe aan een nieuwe categorie. Zo ook met deze tube.”

Hoe hebben jullie de introductie ondersteund?

“De tube loopt mee in diverse promoties op de winkelvloer. Daarnaast hebben we uiteraard onze nieuwe introductie aandacht gegeven op onze socialmediakanalen en hebben we een persbericht en proefpakketjes naar diverse partijen verstuurd. De belangrijkste ondersteuning is het plaatsen van onze tube op second placement. De tube leent zich daar uitstekend voor.

We hebben met ons eigen team door middel van het inzetten van coolio’s gevuld met onze tube vooral de cross-selling gezocht met Bugles® en daarbij heel wat mooie presentaties op de winkelvloer gerealiseerd. Daarnaast ondersteunen wij natuurlijk ook Heks’nkaas® Origineel in het algemeen, met bijvoorbeeld een campagne op tv. Dit draagt bij aan onze bekendheid en daarmee ook aan het succes van de tube.”

Wat maakt het winnende product zo uniek?

“Heks’nkaas Origineel is heel goed te combineren met onder meer chips, groente of stokbrood. Het is zeer geschikt om mee te dippen tijdens de borrel, maar het unieke van de tube is dat je nu ook je chips, hapjes, groente of bijvoorbeeld een gekookt eitje heel handig kunt vullen of toppen. En hoe leuk is het om lekker op de bank je favoriete chips te voorzien van een heerlijke toef Heks’nkaas® Origineel.”

Hoe kunnen retailers het winnende product het beste aan de man brengen?

“De tube op second placement zetten! Wij hebben in samenwerking met diverse retailers en lokale winkeliers al diverse mooie presentaties op de winkelvloer mogen neerzetten en zagen de gemiddelde rotatie met wel 30 keer toenemen. De tube is echt een impulsaankoop die je vervolgens samen koopt met bijvoorbeeld je favoriete zak chips. Combineer deze op de winkelvloer en succes is gegarandeerd!”

Juryrapport:

“Commercieel interessante toevoeging, omdat het inspeelt op onze behoefte als winkeliers om de klant te verrassen en te verleiden tot inspiratie en verhoging van de besteding. Handig in gebruik en duidelijke boodschap op de verpakking.” - Carmen Driessen, ondernemer van AH Driessen