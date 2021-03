Winnaar Beste Introductie 2020: Fuze Tea Green Tea Blueberry Jasmine

‘We blijven relevante dranken en smaken aanbieden’

ROTTERDAM - Na het grote succes van Fuze Tea kwam Coca-Cola in Nederland vorig jaar voor het eerst met een limited variant. Fuze Tea Green Tea Blueberry Jasmine bleek echter zo populair, dat dit product op de markt blijft. Ook inkopers zien kansen in dit drankje en hebben het uitgeroepen tot de Beste Introductie 2020. Catrien Dix, associate director commercial development home, Coca-Cola European Partners Nederland en Tim Geelen, marketing manager new beverages, Coca-Cola Nederland reageren op de overwinning.

Welke ingrediënten zijn nodig om een succesvolle introductie op de markt te zetten?

Geelen: “Fuze Tea is begin 2018 geïntroduceerd op de Nederlandse markt, een innovatie binnen het ijstheesegment met verrassende fusiesmaken en een verfrissende ijstheesmaak als resultaat. De introductie van het merk was een uitbreiding op het bestaande ijstheeaanbod door de unieke smaakcombinaties. Elke Fuze Teavariant biedt een fusie van thee, fruitsap en kruidenextracten en alle varianten zijn gemaakt van getrokken thee. We willen met ons aanbod constant relevant zijn en introduceren daarom seizoenssmaken, zoals winterse en zomerse limited edition-varianten. Onze zomerse variant Fuze Tea Green Tea Blueberry Jasmine was zo succesvol dat we hebben besloten om deze smaak in het assortiment te behouden en deze nu ook aan te bieden in een 1,5 l kartonnen verpakking.”



Wat zijn de hoogtepunten van het afgelopen jaar met dit product?

Dix: “Fuze Tea bestaat inmiddels drie jaar en groeit nog steeds hard. In 2020 kochten 1,2 miljoen huishoudens ons in de supermarkt en ruim 60 procent koopt ons na de eerste keer vaker. Dat is een hoog percentage dat vergelijkbaar is met andere gevestigde A-merken. Ons streven is om ook de komende jaren een grote rol te blijven spelen in het ijstheesegment. Dat doen we door blijvend relevante dranken en smaken aan te bieden die passen bij de wensen van de consument en door duurzaamheid op alle vlakken te zien als belangrijke voorwaarde voor ons merk om verder te groeien.”



Wat mogen we dit jaar weer van jullie aan mooie introducties verwachten? Kunnen jullie een tipje van de sluier oplichten?

Geelen: “Fuze Tea ging als een van de eerste merken binnen ons portfolio volledig over naar flessen gemaakt van 100% gerecycled plastic, begin 2020, en daarnaast naar transparant plastic.

Vanaf februari 2021 worden ook onze 1,5 l kartonnen verpakkingen nog duurzamer geproduceerd. Maar liefst 95 procent van de verpakking zal afkomstig zijn van plantaardige oorsprong. Daarmee reduceren we de CO -uitstoot met 41 procent per drankverpakking.”



Welke stappen kan de retailer zetten om de categorie van het winnende product te vergroten?

Dix: “Elke Fuze Tea-innovatie voegt extra omzet toe aan het segment en stimuleert nieuwe koopmomenten. Om de introductie van nieuwe smaken volledig tot zijn recht te laten komen, geven wij lange tijd na de introductie nog aandacht aan onze nieuwste smaken. Bijvoorbeeld door sampling van deze smaak onder de doelgroep of door de smaak extra aandacht te geven in onze campagnes. Daar kunnen retailers ook een rol in spelen door Fuze Tea Green Tea Blueberry Jasmine bijvoorbeeld op de nationale promotiefolder te plaatsen, naast bekendere smaken van Fuze Tea. We zien dat bij retailers die dit doen de innovaties ook hogere rotaties hebben. Shoppers raken hierdoor sneller geïnspireerd om een nieuwe smaak uit te proberen.”

Juryrapport:

“Dit is een lekkere ijsthee die in diverse smaken verkrijgbaar is, waaronder de onderscheidende combinatie van blueberry en jasmine.” - Carmen Nieuwhof, categorymanager bij Deen.

Bron: Levensmiddelenkrant