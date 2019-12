Winnaar Gouden Partner: ‘Beemster voegt Inspiratie en beleving toe op de winkelvloer’

WESTBEEMSTER - CONO Kaasmakers heeft op twee criteria, Omzetprestatie en Meedenken op niveau assortimentsgroep, de Gouden Partner gewonnen. Renate van Dijk, marketeer commercie bij CONO, vertelt dat zij en haar collega’s trots zijn door de retailpartners te worden gewaardeerd met de awards.

Van Dijk denkt dat CONO deze prijs gewonnen heeft omdat zij de afgelopen jaren geïnvesteerd hebben in een sterkere trade marketing. “Nu kunnen we beter inspelen op de behoefte van individuele retailers.” Een andere reden voor het winnen van de Gouden Partner schrijft ze toe aan het jaar op jaar realiseren van omzetgroei met Beemster kaas.

Behoeftes

Als advies om het rendement van de categorie kaas te verbeteren, wil Van Dijk aan retailers meegeven consumenten te bewegen om meer premium- en gemaksproducten te kopen. “Consumenten kunnen door op de winkelvloer inspiratie en beleving op te doen, zich meer richten op de gemaksproducten in plaats van op de gebruikelijk producten die zij kopen. Om onze retailers daarbij te helpen, geven wij retailerspecifiek advies, bijvoorbeeld welke promoties het beste aansluiten bij hun kopersprofiel. Wij zijn graag met onze retailpartners in gesprek over hun individuele behoeftes en hoe wij hieraan invulling kunnen geven. Onze ervaring is dat wanneer het goed gaat met de categorie kaas het ook goed gaat met Beemster.”

Onlangs heeft CONO bijvoorbeeld het Beemster-pop-uprestaurant Mac ‘n Cheese in Jumbo Foodmarkt Leidsche Rijn geplaatst en de Tosti-bar bij Spar University.

Marcus Husselman

category manager Kaas enGeelvetten Plus

“Beemster is een van de snelst groeiende A-merken binnen Plus wat onder andere bereikt wordt door het toevoegen van relevant assortiment dat na introductie ook direct goed roteert. Ze zijn zeer actief op het gebied van onder andere social media, maar ook de traditionele folderpromoties worden niet vergeten. Samenwerkingen zoals met Qmusic maakt dat Cono het net even anders doet dan andere partijen. Cono kijkt objectief naar de categorie en durft ook in eigen vlees te snijden. Andere fabrikanten hebben hier nog wel eens moeite mee.”

Bron: Levensmiddelenkrant