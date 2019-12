Winnaar Gouden Partner: ‘Hoge promotiedruk is wat Lemar betreft van minder belang’

HOEVELAKEN - Voor de tweede keer mag Lemar de Gouden Partner in ontvangst nemen op het criterium rendementsbijdrage. Pieter Priem, directeur marketing en sales bij Lemar, zegt: “Na het winnen van deze prijs in 2017 is het een enorm groot compliment dat wij deze waardering wederom krijgen van onze handelspartners.

Het bewijst volgens Priem eens te meer dat het bedrijf de juiste strategie volgt met Eat Natural en dat het geen eendagsvlieg is. “Daar bovenop komt het feit dat Lemar als distributeur voor dit merk optreedt en dat maakt het nog specialer”, zeggen Marieke Bussink (marketing manager) en Rogier Schat (sales manager) van Lemar. Deze erkenning wordt dan ook door het gehele bedrijf als zeer bijzonder ervaren.

“De tussendoorcategorie wordt gedomineerd door multinationals met grote budgetten én een enorm bereik. Echter, de ‘consument van morgen’ maakt steeds bewuster zijn of haar keuze. Eat Natural behoort niet tot een multinational en heeft nog de volledige focus op haar repen en ontbijtgranen. Alle Eat Natural-producten worden nog met de hand gemaakt, dus geen enkele reep is hetzelfde en dat wordt steeds vaker erkend en gewaardeerd. Daarnaast maken wij heel bewuste kanaalkeuzes, zorgen wij voor uniek assortiment binnen deze kanalen en hebben wij een zeer beperkte promotiedruk. Binnen de categorie is die promotiedruk wel hoog, maar ons inziens is dat minder van belang, zolang we het doel van een promotie maar niet uit het oog verliezen. Een promotie dient ervoor om de huidige gebruikers te belonen, maar zeker ook om nieuwe aan te trekken en te informeren. Gelukkig zijn er vandaag de dag meerdere opties om hier een invulling aan te geven. Een activatie middels klantspecifieke kaarten, diverse online platformen, social media, evenementen et cetera.

Hier zal Lemar dan ook de nadruk op blijven leggen. Wij zijn dan ook van mening dat de groeiende vraag vanuit de ‘consument van morgen’ in combinatie met de authenticiteit en strategie ervoor zorgen dat we op deze wijze worden gewaardeerd door de handel”, zegt Bussink.

Continu proces

Volgens Schat is de methode om het partnership met supermarktorganisaties opbouwend te houden een continu proces en geen gesprek dat op zichzelf staat. “Wij zien het dan ook als een gesprek waar natuurlijk concrete afspraken worden gemaakt voor de aankomende periode, maar met name een verdiepingsslag in de samenwerking. Een samenwerking op het gebied van assortiment, logistiek, marketing en sales, waarin kansen worden benut en een invulling wordt gegeven aan de marketing en saleskalender. Nieuwe kansen, verbeterpunten en een open en eerlijk karakter voeren wat ons betreft de boventoon in dit gesprek. Met dat als uitgangspunt hopen wij via onze kanalen ‘de consument van morgen’ steeds beter te kunnen bedienen”, besluit de sales manager.

Christian Freeke

categorymanager KW Coop

“Lemar biedt met onderscheidende én handgemaakte artikelen onbetwist toegevoegde waarde aan de categorie ‘tussendoor’. Daarnaast wordt er met hun producten een gezonde marge gerealiseerd binnen deze categorie. Een terechte winnaar wat mij betreft. Verder heeft Lemar een duidelijke strategie met een heldere focus op de toegevoegde waarde, waarin duidelijke keuzes worden gemaakt. Ze focussen niet op promotie en laagste prijs, daarin onderscheiden ze zich van andere fabrikanten.”