Winnaar Gouden Partner: ‘Verkade denkt met de klant mee over groeiplannen voor de categorie’

ZAANDAM - Koninklijke Verkade heeft zowel in Koek & biscuit als Tussendoor een breed portfolio aan succesvolle merken en producten. De afgelopen jaren hebben ze de samenwerking met diverse retailers geïntensiveerd en dit heeft geleid tot uitverkiezing als Gouden Partner 2019 op de criteria Omzetprestatie, Meedenken op assortimentsniveau en Succes van introducties.

Verkade is trots op deze erkenning. “We zijn blij om deze waardering van onze handelspartners te krijgen in twee voor ons belangrijke categorieën”, reageert Giulia Meijnders, category manager Tussendoor. “We voelen ons in zowel koek als tussendoor verantwoordelijk voor de ontwikkelingen die plaatsvinden. We weten dat in deze categorieën veel uitdagingen liggen, met name gedreven door veranderende consumentenbehoeften. Zo zien we dat men enerzijds meer een verantwoordelijke levensstijl aangaat, maar anderzijds intensiever wil genieten. Dit zorgt ervoor dat we moeten blijven nadenken over hoe we de relevantie van de categorie kunnen vergroten. Het brengen van innovaties en focus op beleving en confrontatie blijven daarin belangrijke focuspijlers. Daarnaast door te investeren in de juiste inzichten kunnen wij concrete plannen en objectieve adviezen aandragen om zo samen met de klant mee te denken over categorieplannen.”

Intensivering

De afgelopen jaren heeft Verkade de samenwerking met diverse retailers geïntensiveerd. “Dit doen we door vanuit verschillende disciplines in contact te zijn met onze klanten, wat leidt tot een diepgaande samenwerking op verschillende vlakken. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig geweest met het plaatsen van tussendoortjes naast ontbijtvervangers, pilots om schappresentatie te verbeteren en het vergroten van het koek- en theemoment. Onze doelstelling is dat deze intensieve samenwerking tot positieve resultaten leidt voor beide partijen”, aldus Meijnders.

Daarnaast kende Verkade afgelopen anderhalf jaar diverse hoogtepunten, waaronder het introduceren van internationale merken zoals McVitie’s. “Een mooi merk uit de UK dat een succesvolle lancering heeft gemaakt in de Nederlandse markt. We zijn dan ook erg trots op onze Digestive-transitie”, vervolgt Meijnders. “Deze transitie hebben we landelijk fors ondersteund en de resultaten laten zien dat de overgang van Verkade Digestive’s naar McVitie’s Digestive’s goed is verlopen. Dit geeft ons ook weer ruimte om Verkade als merk relevant te maken met vernieuwing. Denk aan onze Verkade Kletskoek en Verkade Meesterbaksels waarmee we echt inspelen op het koek en koffie/thee-moment. Verder willen wij als Verkade vooroplopen als het gaat om onze kinderkoekproposities.

“Daar hebben wij als een van de eersten in de markt stappen gezet om te stoppen met licenced karakters zoals Spongebob en Dora. En daar hoort net zoals voor onze reguliere koekjes en tussendoortjes ook suikerreductie bij. We kunnen trots zeggen dat we dit jaar al een vermindering van 31 ton suikerklontjes gerealiseerd hebben. Verder zullen we voor Verkade en Sultana volgend jaar met hele mooie innovaties en impactvolle campagnes komen.”

Martin van Delft

senior assortimentsmanager Jumbo

“Verkade zet de klant centraal en geeft ons als retailer inzicht in wat de klant wenst. Dat doen ze door klantonderzoeken te doen en daar hun strategie op aan te passen. Dat helpt ons in de assortimentsselectie. Samen brengen we categorieën naar een hoger niveau. Andere partijen kijken meer internationaal, terwijl Verkade relevant onderzoek uitvoert onder de Nederlandse consument. Dat is voor ons van belang en daarin onderscheidt Verkade zich van anderen.”

Bron: Levensmiddelenkrant