Winnaar Innova Klassiek NewForrest; Dankzij goede ‘brand fit’ werd deze bitterbal al snel omarmd

WIJK BIJ DUURSTEDE - Kwaliteit en innovatie staan aan de basis van iedere Kwekkeboom Oven & Airfryer-snack, stellen marketingmanager Arina Abbring, national accountmanager retail Rowen Bruggeling en junior accountmanager Merel de Jong van NewForrest. Met Kwekkeboom Oven & Airfryer Old Amsterdam Bitterbal werd meteen een echte klassieker gelanceerd, die door de consument en retailer wordt gewaardeerd.

Hoe doe je dat, een Innova Klassiek winnen?

Abbring: “Kwekkeboom Oven & Airfryer staat voor kwaliteit en innovatie. Deze twee punten zijn belangrijk om nieuwe concepten te ontwikkelen. Daarnaast is het van belang om de juiste kwalitatieve ingrediënten te gebruiken en om de consument te verrassen met een smakelijk product. Met de Kwekkeboom Oven & Airfryer Old Amsterdam Bitterbal zijn wij erin geslaagd om deze elementen te combineren.”

Kun je iets vertellen over de ontvangst van jullie winnende product?

Abbring: “De goede ‘brand fit’ tussen Old Amsterdam, het kwalitatieve kaasmerk van Westland Kaasspecialiteiten, en het premium merk Kwekkeboom Oven & Airfryer heeft ervoor gezorgd dat de consument deze bitterbal snel heeft omarmd.”

Welke stappen kan de retailer zetten om de hele categorie te vergroten?

Bruggeling: “Belangrijk is om niet alleen de consument te verrassen vanuit de leverancier, maar ook vanuit het vriesversschap. Breng artikelen die door de consument gewaardeerd worden zoals de Kwekkeboom Oven & Airfryer Old Amsterdam bitterballen op ooghoogte in het schap, zodat ze ook snel kunnen worden gevonden. Het rendement zal hierdoor positief beïnvloed worden voor de retailer.”

Wat hebben jullie als fabrikant gedaan om jullie winnaar te ondersteunen in de afgelopen vier jaar?

Abbring: “We ondersteunen deze innovatie zowel op tv als op onze socials en met onze custom made Kwekkeboom Oven & Airfryer Truck (een omgebouwde Ford Keulen Oldtimer uit 1955) laten we gedurende het hele jaar shoppers proeven waarom ze voor Kwekkeboom Oven & Airfryer-kwaliteit willen kiezen.”

Met welke innovatie hopen jullie over vier jaar een Innova Klassiek te winnen?

Abbring: “Met Kwekkeboom Oven & Airfryer hebben wij een aantal nieuwe innovaties geïntroduceerd, zoals de Old Amsterdam Croquet en de Gegrilde Kip Bitterbal, die voldoen aan onze kwaliteitseisen. Onze meest actuele innovatie is de Kwekkeboom Oven & Airfryer Nacho Cheese Bloemkool Nugget; een smaakvolle snack met een coating van stukjes nachochips, 40 procent verse bloemkool, op smaak gebracht met een vegan alternatief voor cheddar.”

Daniël van Schayik

Category manager Hoogvliet

“Een mooie innovatie die inspeelt op de oven en airfryertrend en waarin twee krachtige merken elkaar versterken tot een mooi eindproduct.”

“Twee krachtige merken versterken elkaar”

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.