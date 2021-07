Zijerveld: ‘We bieden een uniek totaalconcept binnen de kaascategorie aan’

GOUDEN PARTNER 2021, Categorie: Kaas, Criterium: Meedenken op assortimentsniveau, Winnaar: Zijerveld

BODEGRAVEN - Wouter Wijsman, Robin Groenendijk, Yorick van Dijk, Remi Hendriks, Luuk Elkhuizen en Justin van Emstede zijn allen werkzaam bij Zijerveld en vertellen over de successen die de kaasproducent kent en wat hen tot Gouden Partner in de categorie kaas maakt.

Gefeliciteerd met de Gouden Partner! Wat vinden jullie ervan?

“Het winnen van de Gouden Partner is een prachtig resultaat en een mooie erkenning voor al onze collega’s die er iedere dag alles aan doen om onze handelspartners maximaal te bedienen. Bij Zijerveld staat de klant centraal, en werken we samen met onze handelspartners om een optimaal assortiment aan te bieden dat past bij de verschillende gebruiksmomenten en consumentenprofielen.”



Wat maakt jullie tot Gouden Partner?

“Vanuit een assortiment van circa 2.500 Hollandse en buitenlandse kaasgrondstoffen bieden we een uniek totaalconcept. Met onze kaasexpertise en jarenlange ervaring op gebieden uiteenlopend van category management tot en met winkelbegeleiding kunnen we onze handelspartners op alle niveaus ondersteunen om het maximale uit de categorie te halen. Vanuit een constructieve samenwerking met inkopers, category managers en de medewerkers op de winkelvloer weten we samen te winnen in de markt.”



Wat zijn hoogtepunten van de afgelopen twee jaar?

“Hoewel COVID-19 op een unieke wijze impact heeft gehad op vraag en aanbod konden we door korte lijnen te houden samen met onze retailpartners verwachtingen managen en de consument maximaal bedienen. Daarnaast zijn we trots op de erkenning die we hebben gekregen voor de kwaliteit van onze Noord-Hollandse Gouda door het winnen van de Wisconsin World Championship Cheese Contest voor beste Goudse Belegen ter wereld en het toekennen van de hoogste waardering bij de Superior Taste Awards op de leeftijden Jong Belegen, Extra Belegen en Overjarig. Verder zijn we een totaalleverancier binnen kaas; we bedienen niet enkel het supermarktkanaal, maar ook kaasspeciaalzaken, markthandelaren etc. De brede kennis van de kaasmarkt zit verweven door onze gehele organisatie. Op basis van al onze inzichten en data kunnen we snel, onafhankelijk en pragmatisch inspelen op opkomende trends en ontwikkelingen.”



Hoe verleiden jullie de consument?

“We stellen samen met onze handelspartners een gedegen promotieplanning op. Door nieuwe klanten te binden aan de categorie, verleiden we ze om vaker een stuk verse kaas te kopen. Met onze selectie van kazen van de allerbeste kwaliteit en smaak geven we onze partners de troeven in handen om de shopper te verleiden en waarde te creëren binnen de categorie. We komen met een vernieuwde categoriestrategie voor de jaren 2022 - 2025. Een belangrijk speerpunt is het verder verduurzamen van de hele keten. Samen met de doorvertaling en ondersteuning op de winkelvloer hebben we alle ingrediënten in huis om met onze handelspartners te blijven winnen in de markt.”

Ruben Nieuwenhuijs

Category manager Coop over Zijerveld:

“Zijerveld is een terechte winnaar. Ze zijn een belangrijke partner voor Coop, aangezien ze goed in staat zijn om de trends door te vertalen naar de Coop-formule. We kunnen op strategisch niveau nadenken over de vraagstukken en we zijn samen succesvol. Dat betekent dat je heel goed kan samenwerken.”

Bron: Levensmiddelenkrant