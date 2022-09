AH lanceert overblijverspakket in strijd tegen voedselverspilling

ZAANDAM – Albert Heijn biedt vanaf vandaag pakketten aan met producten die de houdbaarheidsdatum naderen of producten die aan het eind van de dag overblijven in de winkels. Met de Overblijverspakketten gaat Albert Heijn de strijd aan tegen de voedselverspilling.

Klanten kunnen via de AH-app zien welke pakketten er die dag in de winkels verkrijgbaar zijn. De gereserveerde pakketten kunnen eind van de dag worden afgehaald in de winkel. De klant heeft de keuze uit een verrassingspakket, een vegetarische variant of een bakkerijpakket met bijvoorbeeld Liefde & Passie broden, donuts en afbakbroden.

Groente & Fruit zakje

Naast de lancering van de overblijverspakketten gaat Albert Heijn het Verspil-me-niet zakje vervangen door het Groente & Fruit zakje. Een herbruikbaar verszakje wordt gevuld met groente en fruit dat wat rijper of beschadigd is, waardoor ze vaak niet meer verkocht worden en in de prullenbak belanden. De zakjes hebben een waarde van 3 euro en worden verkocht voor 1 euro.

De supermarktketen verwacht met de overblijverspakketten ongeveer 4,5 miljoen kilo voedsel te kunnen besparen.



Bron: Levensmiddelenkrant