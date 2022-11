Albert Heijn zet volgende stap in reductie CO2 uitstoot

ZAANDAM – Supermarktketen Albert Heijn zet in op meer CO2-reductie. Het bedrijf wil in 2030 de uitstoot in de keten hebben verlaagd met 45 procent ten opzichte van 2018. De eigen bedrijfsvoering is al klimaatneutraal. "Het aanscherpen van onze ambitie om de CO2-uitstoot terug te dringen met 45 procent in de hele keten met al onze (toe-)leveranciers is een serieuze stap”, zegt Marit van Egmond, ceo van AH.

In het Beter voor Natuur & Boer-programma werkt Albert Heijn samen met meer dan 1100 boeren en telers. In het programma worden langdurige afspraken gemaakt over klimaat, duurzaamheid, dierenwelzijn en een gezond verdienmodel. Over CO 2 -reductie worden ook expliciet afspraken gemaakt, meldt de supermarkt. In de kip- en varkensketen is nu de exacte uitstoot vastgesteld. In de andere ketens zoals zalm, rund, eieren, AGF en vleesvervangers, wordt data verzameld om de uitstoot te kunnen berekenen.

Uitstoot

"Doordat we nu exact weten wat de CO 2 -impact voor kip- en varkensproducten is, kunnen we nog gerichter actie nemen om CO 2 -uitstoot te verminderen”, vervolgt Van Egmond. “Bijvoorbeeld door verduurzaming van veevoer. Zo is in de varkensketen veevoer verantwoordelijk voor 5 procent van de totale uitstoot en bij kip zelfs voor 77 procent. Daarom stimuleren we het gebruik van circulair voer en ontbossingsvrije soja in onze ketens”, aldus Van Egmond..

Bron: Levensmiddelenkrant