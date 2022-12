Belgische Colruyt Group test onbemande bezorging

Voertuigen rijden al 2,5 jaar met onberispelijke veiligheidsreputatie rond in Estland en Litouwen

LONDERZEEL - Colruyt heeft op 23 november voor het eerst een onbemand voertuig de openbare weg op gestuurd voor het afleveren van een bestelling. Na weken van testen op het parkeerterrein van het distributiecentrum in Londerzeel legde het voertuig een vier kilometer lange rit af.

De rit ging van het distributiecentrum naar een afhaalpunt van Collect&Go van de supermarktketen. Voor deze rit werd het voertuig op afstand bestuurd. Naast een afstandsbediening beschikt het voertuig over een geavanceerde automatische piloot. Voor de test überhaupt uitgevoerd kon worden, moesten diverse vergunningen worden aangevraagd om onbemand op de openbare weg te mogen rijden. Colruyt kreeg de medewerking van de gemeente, politie en andere overheidsorganisaties.

Technologie testen

Het is volgens Colruyt de langste rit op de openbare weg die in België is afgelegd met een onbemand of op afstand bestuurd voertuig. De testen met de Clevon 1, het door het in Estland gevestigde bedrijf Clevon ontwikkelde voertuig, zijn bedoeld om de technologie uit te proberen. “We willen in deze eerste fase vooral de technologie toetsen”, zegt Kim Vancauwenberghe, managing director van Colruyt Group Smart Technics. “We bestuderen wat het voertuig nu al kan en bekijken hoe we samen met de lokale en federale overheid niet enkel een veilig, maar ook ecologisch transport kunnen voorzien op de openbare weg in een stadsomgeving.”



Veiligheidsreputatie

“Ons autonoom rijdend voertuig van de derde generatie, Clevon 1, heeft de nodige vergunningen om op de openbare weg te rijden in Estland en Litouwen”, vertelt Sander Sebastian Agur, ceo van Clevon. “In de Verenigde Staten en vele andere Europese landen zijn vergunningsaanvragen in behandeling. Onze onbemande, volledig elektrische voertuigen rijden al 2,5 jaar in het stadsverkeer met een onberispelijke veiligheidsreputatie, wat bewijst dat de technologie functioneel en veilig is voor iedereen in de buurt.”

Bron: Levensmiddelenkrant